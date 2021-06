Kann sich die TeamViewer-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 35 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des Softwareanbieters, der den Fernzugriff und die Fernwartung auf Computer für Kommerz- und Privatkunden anbietet, TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900) zählte bis zum Juli 2020, als sie bei 54,86 Euro einen Höchststand erreichen konnte, zweifellos zu den Gewinnern der Corona-Krise. Danach geriet der Aktienkurs deutlich unter Druck und gab bis Anfang November auf bis zu 33 Euro nach. Nach einer neuerlichen Stabilisierung im Dezember überwand die Aktie wieder die Marke von 40 Euro. Seit dem teuren Sponsoring-Vertrag für Manchester United ging es mit dem Aktienkurs trotz guter Zahlen steil nach unten. Derzeit kämpft der Aktienkurs mit der 30-Euro-Marke.

Für risikobereite Anleger, die der schwankungsfreudigen TeamViewer-Aktie nach der bekräftigten Kaufempfehlung von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 48 Euro in den nächsten Wochen zumindest eine kurzfristige Kurserholung auf 35 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 5.5.21) zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.