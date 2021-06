Amzkey Deutschland GmbH - ab sofort TÜV ISO 9001-Zertifiziert (FOTO)

Köln (ots) - Die Amazon-Agentur Amzkey mit Standorten in Köln, Mainz und Berlin

ist zum 19. Mai 2021 vom Technischen Überwachungsverein (TÜV Süd) nach der

International Organization for Standardization (ISO)-Norm 9001 zertifiziert

worden. Die Norm bescheinigt das Qualitätsmanagement des Unternehmens. Eine

entsprechende Prüfung legte das Unternehmen am 16. April 2021 ab.



Geschäftsführer Nils Kröger: "Mit über 100 positiven und unabhängigen

Bewertungen bescheinigen uns unsere Kunden die Qualität unserer Leistungen. Umso

mehr freuen wir uns, jetzt auch offiziell geprüft zu sein und den höchsten

Ansprüchen einer renommierten Prüforganisation zu entsprechen."







Prüfung der TÜV-Experten unterziehen. Die geprüften Anforderungen umfassen

sowohl Inhalt als auch Ablauf der angebotenen Dienstleistung und prüfen dabei

auch die grundlegenden Prinzipien der Dienstleistung, die Details und das Level

der Interaktion sowie die Ergebnisorientierung. Nachdem bereits Amazon selbst in

verschiedenen Verfahren die Qualität der Inhalte und Prozesse bestätigt und

zertifiziert hat, hat nun auch der TÜV Süd durch sein Audit bestätigt und

zertifiziert, dass die Amzkey Deutschland GmbH auf dem höchsten Level

einzuordnen ist.



Nils Kröger: "Wir haben seit 2014 Prozesse in unsere Dienstleistung

implementiert, die inzwischen über 500 Unternehmen helfen konnten. Die ISO-Norm

zeigt jedem Interessenten, dass er sich bei uns auch in Zukunft auf klare

Abläufe und hohe Qualität verlassen kann."



Die Norm im Detail



Die Norm ISO 9001 ist die national und international am weitesten verbreitete

Norm im Qualitätsmanagement. Sie stellt sicher, dass sich Kunden und Mitarbeiter

der Amzkey Deutschland GmbH auf optimale Prozesse verlassen können und

gleichbleibend Standards auf höchstem Niveau eingehalten werden.



Über Amzkey



Die Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon Agentur in

Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des

Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt.

Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche

Amazon Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt die

TÜV-zertifizierte Agentur für Ihre Kunden Produktfotos, Werbetexte, schaltet

effiziente Werbekampagnen und generiert viele richtlinienkonforme

Produktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon Partner.



Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.amzkey.com .



