Cartier Resources: Kommt jetzt die Aktie wieder in Bewegung?

Die Aktie von Cartier Resources arbeitet sich derzeit an der 30 Cent-Marke ab. Der Gold-Developer aus Québec könnte aber bald einen Ausbruchsversuch wagen.

Cartier Resources: Chancenreicher Gold-Developer

Noch bis 1997 wurde auf Chimo Gold abgebaut. Daher kann die Mine relativ schnell wieder in Produktion gebracht werden kann. Denn zum einen sind große Teile der Untergrundstruktur vorhanden; so ergaben Tests der Schächte, die bis in eine Tiefe von rund 900 Metern reichen, dass diese noch belastbar ist (siehe hier). Zudem befinden sich zahlreiche Minen und Verarbeitungsanlagen in der näheren Umgebung von Chimo. Der Bau einer eigenen, teuren Anlage ist daher gar nicht nötig. Das spart jede Menge Zeit und Geld. Dementsprechend hatte CEO Philippe Cloutier prognostiziert, dass man die Mine innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder in Betrieb nehmen kann.

Wird Cartier Resources zum Jahreswechsel noch eigenständig sein?

Angesichts der hohen Goldpreise und der pandemie-bedingt noch nicht angelaufenen Übernahmewelle in der Branche, sind das wichtigen Fakten, die Cartier Resources zu einem Übernahmekandidaten machen. Mit Großaktionär Agnico Eagle (Anteil: 16,4%) stünde sogar ein Goldproduzent bereit, der das nötige Kleingeld hat und in Québec zahlreiche Minen und Anlagen betreibt. Dadurch ließen sich erhebliche Synergien heben. Kurzfristig dürften einmal mehr Bohrergebnisse bei Cartier anstehen. Zudem soll es zum Jahreswechsel eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) geben. Darin dürfte man einen Überblick über eine mögliche Produktion auf Chimo erhalten. Soweit muss es aber nicht kommen, denn mit dem sukzessiven Ende der Corona-Beschränkungen in Kanada sollte eine Übernahme noch in diesem Jahr realistisch sein.