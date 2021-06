Flagship by AB Tasty wird von unabhängigem Forschungsunternehmen als führend im Bereich Feature Management und Experimentieren bezeichnet

Der Bericht von Q2/2021 verleiht Flagship auch differenzierte Bewertungen hinsichtlich Zielgruppen-Targeting, Sicherheit und Datenschutz sowie Architekturkriterien

NEW YORK, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- AB Tasty, ein globales Unternehmen, das es Teams ermöglicht, noch schneller Ergebnisse zu erzielen, indem es die Abläufe von der Idee bis zum Release beschleunigt und optimiert, gab heute bekannt, dass Flagship, seine Feature Management Plattform, von Forrester in einem neuen Bericht, ,,The Forrester New Wave: Feature Management And Experimentation, Q2 2021" als Leader ausgezeichnet wurde.