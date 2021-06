DFV: Die perfekte Einstiegsgelegenheit?

Insider-Aktienkäufe und das starke erste Quartal sorgen beim Online-Versicherer DFV für neue Zuversicht. Ist das jetzt die Chance zum günstigen Aktien-Einstieg?

Doch in den vergangenen Handelstagen konnte die Aktie des digitalen Versicherungskonzerns zeitweise wieder bis in den Bereich der 13-Euro-Marke zulegen. Eine nachhaltige Trendwende nach oben ist damit zwar noch nicht geschafft, allerdings stimmt es zuversichtlich, dass zur jüngsten Kurserholung auch ein Unternehmens-Insider mitbeitrug.

Die vergangenen Monate verliefen für die Aktionäre der Deutsche Familienversicherung (WKN: A2NBVD / ISIN: DE000A2NBVD5) alles andere als erfreulich. Auch in Folge einer überraschenden Verlustankündigung für 2021 brach der Aktienkurs zwischen Anfang Januar und Anfang Juni um 56 Prozent auf 10,20 Euro ein, was den tiefsten Kursstand seit dem November 2019 bedeutete.

Aufsichtsrat nutzt die niedrigen Kurse zum Einstieg

Laut der entsprechenden Unternehmensmeldung erwarb der bekannte Schweizer Fondsmanager und gleichzeitig Aufsichtsrat der Deutsche Familienversicherung (DFV) Luca Pesarini über die von ihm kontrollierte Haron Holding AG Aktien an der DFV. Der Meldung zufolge kaufte Pesarini zwischen dem 3. und dem 4. Juni 2021 Anteile im Volumen von über einer halben Mio. Euro.

Aktien-Käufe von Vorständen oder Aufsichtsräten sind in der Regel positiv zu werten, denn daran zeigt sich, dass die gut informierten Insider bei den entsprechenden Unternehmen günstige Einstiegskurse wittern und mit einer positiven Kursentwicklung rechnen.

Starke Geschäftsentwicklung im ersten Quartal

Für wieder steigende Kurse spricht auch die operative Entwicklung des Insur-Tech-Unternehmens. Wie die DFV Mitte Mai bekanntgab, entwickelte sich das Neugeschäft in den ersten drei Monaten 2021 mit einem Prämienvolumen von 7,9 Mio. Euro besser als erwartet. Die gebuchten Bruttobeiträge legten im ersten Quartal auf Jahressicht um 25 Prozent auf 33 Mio. Euro zu.

Die DFV spielt ihre digitalen Vorteile in der Krise aus

Die DFV erklärte, dass sich der digitale Vertriebsvorteil in der andauernden Pandemiezeit voll auszahlt und die konsequente Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses ermöglicht. Laut der DFV verbesserte sich das Konzernergebnis nach Steuern im ersten Quartal 2021 deutlich und erreichte mit -0,1 Mio. Euro beinahe die Gewinnschwelle (Q1 2020: -5,6 Mio. Euro). Neben höheren Beitragseinnahmen soll dazu auch ein deutlich verbessertes Kapitalanlageergebnis mitbeigetragen haben.

Expansionskurs soll fortgesetzt werden

Um die Internationalisierung weiter voranzutreiben, will die DFV zum 1. Juli 2021 in den österreichischen Markt eintreten und dort ein ausgewähltes Produkt anbieten. Weitere Initiativen wie etwa die Gründung eines weiteren Versicherungsunternehmens seien in Vorbereitung. Auch die Effizienz der internen Prozesse soll weiter verbessert werden. Enorme Wachstumschancen sieht die DFV außerdem im Markt bei Tierversicherungen, in dem zuletzt starke Zuwächse verzeichnet worden sind.

Für das Gesamtjahr 2021 wird ein Konzernergebnis vor Steuern von rund minus vier Mio. Euro angepeilt. Der Eintritt in die Gewinnzone könnte dann im Geschäftsjahr 2022 gelingen.

Hier liegt das nächste Aktien-Kursziel

Mittel- und langfristig betrachtet dürften sich die nach wie vor niedrigen Kurse der DFV-Aktie deshalb als günstige Einstiegsgelegenheit erweisen. Sollte sich die jüngste Kurserholung fortsetzen, stellt sich das nächste Kursziel auf die bei 17 Euro verlaufende 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch nach oben würde den Wechsel in den übergeordneten Aufwärtstrend bedeuten.

Anleger, die von der Fortsetzung der jüngsten Aufholbewegung bei der DFV-Aktie überzeugt sind, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA7ABA / ISIN: DE000MA7ABA6) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren.

