Berlin/London (ots) - Circulor, der führende Anbieter für Rückverfolgbarkeit in

der Lieferkette und des CO2-Trackings, gab heute den Abschluss einer

Series-A-Finanzierung in Höhe von 14 Millionen US-Dollar bekannt. Die

Finanzierung soll das schnelle Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Die

Westly Group führte die Finanzierungsrunde an mit Beteiligung von Salesforce

Ventures, BHP Ventures, Future Positive Capital, 24Haymarket und Sky Ocean

Ventures . Zu den bestehenden Investoren des Unternehmens gehören Boeing

HorizonX, Volvo Cars Technology Fund, Jaguar Land Rover, InMotion Ventures,

SYSTEMIQ, Plug and Play und TotalEnergies Ventures . Steve Westly, Gründer und

Managing Partner von The Westly Group , wird dem Vorstand von Circulor

beitreten.



Circulor wird die Investition nutzen, um weitere Innovationen voranzutreiben und

die Präsenz in Nordamerika und Asien auszubauen. Die Investition unterstreicht

den Erfolg von Circulor, welcher es globalen Unternehmen wie Volvo Cars,

Polestar, BHP oder LG Energy Solutions ermöglicht, ihre Lieferketten detailliert

zu verfolgen, zu verwalten, verursachte CO2-Emissionen zu analysieren und die

Nachhaltigkeit umfassend zu verbessern.







Technologien wie Blockchain oder Machine Learning nutzt. Die Technologie von

Circulor weist den Rohstoffen eine digitale Identität zu und verfolgt die

Lieferkettendaten und eingebettete CO2-Emissionen in jeder Phasen der

Produktion, vom Recycling bis hin zum End-of-Life. Dadurch wird vollständige

Transparenz über traditionell undurchsichtige und komplexe Lieferketten erlangt,

was Unternehmen hilft ihre ESG-Ziele zu erreichen.



Circulors Lösung wird bereits erfolgreich in der Automobilindustrie eingesetzt.

Dort ist sie die derzeit einzige bewährte Technologie, die Herstellern und

Zulieferern zur Verfügung steht, um Materialien wie Kobalt, Mica (Glimmer) und

Lithium zurückzuverfolgen. Das Unternehmen verfolgt auch andere

Nickel, Kupfer, Plastik und Leder, und findet auch bei der Umsetzung der

Kreislaufwirtschaft Anwendung, wie z. B. bei der Wiederaufbereitung von

Automobilteilen.



Dieses beispiellose Maß an Rückverfolgbarkeit bedeutet, dass die Kunden

nachhaltige und ethische Praktiken in ihren Lieferketten fördern und eine

bessere Transparenz für die Verbraucher schaffen können. Das ist auch

hinsichtlich des im Rahmen der neuen EU-Batterieverordnung geplanten EU-Battery

Passport relevant. Circulor hilft Unternehmen hier, die EU-Vorschriften zu

erfüllen, die Transparenz zur Recyclingeffizienz, zur Rückgewinnung von

Passport relevant. Circulor hilft Unternehmen hier, die EU-Vorschriften zu
erfüllen, die Transparenz zur Recyclingeffizienz, zur Rückgewinnung von
EV-Batteriematerialien und den CO2-Emissionen verlangen. Circulor hilft seinen







