Die grüne Power für den Klimaschutz



Überall auf der Welt sind die "grünen Themen" in aller Munde. Die International Marine Organization (IMO) hat unlängst vorgeschrieben, dass die gesamte Meeresindustrie das Ziel erreichen muss, bis 2040 keine CO2-Emissionen mehr zu verursachen. Es bedarf also neuer und vor allem nachhaltiger Energiequellen und flexibler Energieträger mit hohen Kapazitäten.



Die Schifffahrt stößt jedes Jahr viele hundert Millionen Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid aus. Aus diesem Grund will die Europäische Union die gesamte maritime Industrie bereits im kommenden Jahr mit in den Emissionshandel einbeziehen. Dank dieser Maßnahme soll der CO2-Ausstoß erstmals ein Preisschild bekommen. Dabei geht es natürlich um erhebliche Summen, wenn die jährliche Emission auf dem Wasser zertifikatspflichtig wird. Händeringend wird also nach einem Treibstoff gesucht, der nicht noch weiter "Öl ins Feuer" gießt und nachhaltig das Klima schützt.