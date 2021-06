APA ots news Premiere: Drei bringt als erster Betreiber vivo Smartphones... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.06.2021, 12:06 | 58 | 0 | 0 10.06.2021, 12:06 | APA ots news: Premiere: Drei bringt als erster Betreiber vivo Smartphones nach Österreich. - BILD Wien (APA-ots) -

* Vivo Verkaufsstart bei Drei in Österreich am 18. Juni. * X60 Pro 5G, V21 5G und Y72 5G von vivo exklusiv bei Drei ab 0 Euro.

* Mehr auf [www.drei.at/neues-vivo]

(https://www.drei.at/neues-vivo)

Am 18. Juni 2021 wird Drei als erster österreichischer Mobilfunkbetreiber Smartphones von vivo auf den Markt bringen. Vivo ist seit 25 Jahren ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das mit innovativen Endgeräten zur Nummer 5 unter den

Smartphone-Herstellern aufgestiegen ist. Mehr als 400 Millionen Kunden in mehr als 40 Märkten vertrauen auf vivo Endgeräte. Exklusiv bei Drei werden ab 18. Juni 2021 drei neue 5G Smartphones von vivo ab 0 Euro erhältlich sein.

Drei CEO Rudolf Schrefl: "Ich freue mich sehr, dass wir vivo Smartphones betreiberexklusiv in Österreich anbieten werden. Vivo ist eine perfekte Ergänzung für unser Handy-Portfolio und unterstützt unser Ziel, hochwertige Technik für alle Österreicher leistbar zu machen. Mit einer unschlagbaren Kombination aus technischer Innovation und ausgezeichnetem Preis/ Leistungsverhältnis steht vivo kurz davor, zu einer weiteren Top-Marke am österreichischen Handymarkt zu werden."

Martin Wallner, Vice President von vivo Österreich: "Wir haben mit vivo in Österreich viel vor und freuen uns, dass wir mit Drei einen Top-Partner als Mobilfunkbetreiber an unserer Seite haben. Gemeinsam präsentieren wir drei qualitativ hochwertige Smartphones, die mit innovativen Features begeistern."

Exklusiv bei Drei: Drei neue 5G Top-Handys ab 0 Euro. Drei wird als einziger Betreiber in Österreich die neuen vivo Endgeräte anbieten. Den Auftakt machen am 18. Juni 2021 folgende Smartphones mit Android 11:

vivo X60 Pro 5G.

Das Premium-Flagship mit 6,56 Zoll AMOLED Multi-Touch Display, Qualcomm Snapdragon 870 Prozessor, ZEISS Triple-Kamera (48+13+13 MP) mit Gimbal-Stabilisierung sowie 256 GB Speicherplatz. Das vivo X60 Pro 5G ist bei Drei in Kombination mit dem Perfect Unlimited Tarif um 0 Euro erhältlich.

vivo V21 5G.

Das 5G Smartphone der Mittelklasse überzeugt durch ein 6,44 Zoll großes AMOLED-Display, seine 64 MP Triple-Kamera und 44 MP Selfie-Kamera sowie einen 128 GB Speicher.

Drei wird das vivo V21 5G in Kombination mit dem Perfect XL Tarif um 0 Euro anbieten.

vivo Y72 5G.

Das 5G Einsteiger-Smartphone bietet ein ausgezeichnetes Preis/ Leistungsverhältnis. Neben einem 6,58 Zoll großen hochauflösenden Display verfügt das Y72 über einen 128 GB großen internen Speicher, einen 5.000 mAh starken Akku sowie eine Triple-Kamera (64+8+2 MP). Drei bietet das vivo Y72 5G in Kombination mit dem Perfect M Tarif um 0 Euro an.

Mehr auf [www.drei.at/neues-vivo] (https://www.drei.at/neues-vivo) Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Mehr auf [www.drei.at] (https://www.drei.at/de/privat/) Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch@drei.com

www.drei.at/Presse

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***









