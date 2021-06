Märkte am Donnerstag: Die Ruhe vor dem DAX-Sturm? – BMW-Aktie unter Verkaufsdruck

Der DAX pendelte am Donnerstag seitwärts. Das jüngste Rekordhoch bleibt im Visier, womit in Kürze neue Kaufsignale folgen könnten.

Zu den Verlierern am Donnerstag gehörte die BMW-Aktie (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003). Der übergeordnete Aufwärtstrend der zurückliegenden Monate ist aber weiterhin intakt. Seit dem März-2020-Tief bei 37 Euro hat sich der Aktienkurs verzweieinhalbfacht. Die Aktie notiert damit so hoch wie zuletzt im Mai 2018. Gelingt der Ausbruch über das 2018er-Jahreshoch bei 97,50 Euro, wäre die Bahn frei bis zum 2015er-Allzeithoch bei 123,75 Euro.

DFV: Aktie vor Trendwende nach oben?

Bei den Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von DFV Deutsche Familienversicherung (WKN: A2NBVD / ISIN: DE000A2NBVD5) im Fokus, die sich nach einer monatelangen Talfahrt zuletzt wieder etwas erholen konnte. Für Kauflaune sorgen hier die Aktien-Käufe eines DFV-Aufsichtsrats und die starke operative Entwicklung im ersten Quartal.

GameStop: Aktie im Abverkauf

Anleger verfolgen auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Aktie von GameStop (WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099), die am Donnerstag unter kräftigem Verkaufsdruck stand. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte sich kaum jemand an den Aktienmärkten für GameStop interessiert. Höchstens ein paar Hardcore-Shortseller. Doch nun sind Ereignisse wie die Zahlenbekanntgabe der Einzelhandelskette für Videospiele ein Börsen-Großereignis. Am Mittwochabend war es wieder einmal so weit.

DAX long DAX short WKN VP9Z6F VP5Q6K Basispreis (Strike) 11.555,22 19.344,38 Knock-out-Barriere 11.670,00 19.160,00 Letzter Bewertungstag Open End Open End Hebel 3,88 4,11 Kurs (10.06.2021 17:45) 40,12 € 37,82 €

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs pendelte am Donnerstagabend seitwärts (+0,0 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,2176 US-Dollar.