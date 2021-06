Moers (ots) - Können Krankheiten wie Corona, Herzinfarkt oder Diabetes bald

nicht mehr diagnostiziert werden? Eine neue EU-Richtlinie fordert von den

Herstellern von Schnelltests und Labormaterialien alle Produkte neu zuzulassen.

Der Aufwand ist für die Medizintechnik-Unternehmen dermaßen groß, dass viele

schon jetzt ihr Produktportfolio zusammenstreichen, sagt Roland Meißner,

Geschäftsführer der nal von minden GmbH aus Moers. Daher müsse unbedingt jetzt

gehandelt werden - bevor viele In-vitro-Diagnostika vom Markt verschwinden!

Roland Meißner beantwortet die wichtigsten Fragen zur EU-Verordnung über

In-vitro-Diagnostika (IVDR).



Worum geht es bei der neuen EU-Richtlinie denn genau?





Meißner: Bei der neuen EU-Richtlinie geht es um Produkte wie Schnelltests,PCR-Tests und Labortests. Diese In-vitro-Diagnostika spielen eine große Rollebei der Diagnose von Krankheiten und werden täglich in Arztpraxen, aber auch inKrankenhäusern eingesetzt. Die neue EU-Richtlinie für In-vitro-Diagnostika(IVDR) soll nun dafür sorgen, dass Medizinprodukte sicherer werden - imInteresse aller Bürger. Es müssen alle Produkte nach strengeren Kriterien neugeprüft und neu zugelassen werden. Anlass für die IVDR war der Skandal um dieBrustimplantate. Daher sind wir als Medizintechnik-Unternehmen nal von mindenauch grundsätzlich für die neue Richtlinie, jedoch ist der anvisierte Zeitplannicht einzuhalten.Wie sieht denn der genaue Zeitplan aus?Meißner: Bis Mai 2022 müssen alle Produkte aus dem Bereich In-vitro-Diagnostikneu zugelassen werden. Das sind Tausende von Produkten, die bei der Diagnose vonDiabetes, Herzinfarkt, Krebs und vielen anderen Erkrankungen wichtig sind. DieEU-Richtlinie betrifft nicht nur Produkte deutscher Hersteller, sondern gilt füralle Hersteller von In-vitro-Diagnostika, die ihre Produkte in Europa anbietenwollen.Warum ist das Thema gerade jetzt so aktuell? Bis Mai 2022 ist doch nochZeit......Meißner: Das Thema ist jetzt brandaktuell, weil viele Hersteller vonIn-vitro-Diagnostik gerade ihr Produktportfolio radikal zusammenstreichen. Dadie Hersteller wissen, dass es zeitlich gar nicht mehr zu schaffen ist, alleProdukte zuzulassen, überlegen sie, für welche Produkte es sich lohnt... Alleinwir bei nal von minden haben über 100 verschiedene Schnelltests und Geräte imPortfolio. Die können wir nicht bis Mai 2022 alle zulassen. Das ist nicht zuschaffen.Warum ist das nicht zu schaffen?Meißner: Viele Medizintechnikunternehmen wie auch nal von minden haben in denvergangenen Monaten ihre gesamten Kräfte für die Bekämpfung der Coronapandemie