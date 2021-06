New Business / TERRITORY sichert sich den Content-Marketing-Etat für Generali und CosmosDirekt (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Echt wirkt: Glaubhafte Kommunikation mit Markt, Marke und Mensch im Fokus

- Mehrwertorientierter Marken-Content von Social Media über digitalen Newsroom

und Influencer Marketing hin zu Dialogmarketing



TERRITORY holt den gesamten digitalen Content-Marketing-Etat der Generali

Deutschland AG für die Marken Generali sowie CosmosDirekt. Die Agentur für

Markeninhalte überzeugte mit einem mutigen und kreativen Kommunikationsansatz

für beide Marken, der ihren jeweiligen Benefit in den Vordergrund stellt,

Geschichten erzählt, die Menschen mit Generali und CosmosDirekt verbinden, und

der Haltung zeigt. TERRITORY setzte sich gegen sieben andere Agenturen in zwei

Pitch-Runden mit ihrer Netzwerk-Stärke durch. Die Steuerung aller beteiligten

Einheiten im Sinne der Agentur-Philosophie One TERRITORY übernimmt Direktorin

Nora Tarasjanz.







entwickeln und begleiten. Das Story Lab als hauseigene Mediamarke für

übergreifende Content-Erstellung und Distribution wird für intensiven Austausch

und interdisziplinäre Vernetzung der Marken-Teams untereinander sorgen und

sämtliche Touchpoints von Social- bis Dialogmarketing aus einer Hand kreieren.



Jan Dallwig, verantwortlich für Brand und Digital Marketing der Generali,

erklärt: "Als der Lifetime Partner für unsere Kundinnen und Kunden wollen wir

unsere Zielgruppen mit individuellem Storytelling ansprechen. TERRITORY hat uns

im Pitch passgenaue Antworten entlang der Customer Journey besonders im Hinblick

auf unseren Exklusivvertrieb geboten."



"Mit TERRITORY haben wir eine Agentur, die jegliche Content-Formate aus einer

Hand abbilden kann und uns strategisch als auch kreativ überzeugt hat. Für

CosmosDirekt als Direktversicherer der Generali in Deutschland setzen wir auf

eine besonders partnerschaftliche Beziehung zwischen TERRITORY und unserer

Lead-Agentur Leagas Delaney, um kommunikativ weitere Impulse im Wettbewerb zu

setzen. Gemeinsam hieven wir unser Content Marketing auf ein neues Level",

kommentiert Jeromy Lohmann, Head of Marketing und eSales bei CosmosDirekt.



"Wir wollen das Generali-Versprechen, Menschen zu befähigen, ihre Zukunft

sicherer zu gestalten, emotional stärken und mit konkretem Nutzwert füllen,"

sagt Patrick Holtkamp, Geschäftsführer TERRITORY Webguerillas. "Eine wesentliche

Differenzierung in der Versicherungsbranche schaffen wir durch eine langfristige

Beziehung zwischen Mensch und Marke. Content Marketing liefert hier den

entscheidenden Vorsprung - mit Inhalten, die begeistern, inspirieren und zum

Nachdenken anregen. CosmosDirekt ist da vor allem bei gesellschaftlich

relevanten Themen ganz weit vorn und zeigt Mut und Haltung."



Bildmaterial finden Sie auch hier:



http://www.territory.de/territory-sichert-sich-content-marketing-etat-generali-c

osmosdirekt/



Über TERRITORY



Als Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung

daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,

diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so

Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden

Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste

Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und

Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte,

Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to

Results".



Über Generali



Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt

mit Beitragseinnahmen von 14,4 Mrd. EUR und rund 10 Mio. Kunden Ende 2020. Als

Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den

Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und

Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger

Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im

Ausschließlichkeits- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative,

individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet.



Pressekontakt:



Katja Mayer

TERRITORY

mailto:mayer.katja@territory.group



Stella Gönüllü

cocodibu

mailto:s.goenuellue@cocodibu.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57966/4937731

OTS: TERRITORY

