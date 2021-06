Stuttgart (ots) - An den Oberen Waldplätzen 12 in Stuttgart baut das Beratungs-

und Planungsunternehmen Drees & Sommer SE derzeit ein Vorzeigeobjekt für den

Eigenbedarf. Der aufgrund seiner Lage als OWP12 bezeichnete Neubau soll allen

modernen Anforderungen für Umweltfreundlichkeit und Digitalisierung gerecht

werden. Premiere hat in der OWP12 nun eine neuartige modulare Fassade namens

e-coFACE des Fassadenbauunternehmens FKN Fassaden mit Sitz in Neuenstein,

Hohenlohekreis. Entwickelt wurde die Konstruktion gemeinsam mit den Ingenieuren

von Drees & Sommer. Die Besonderheit: Die platzsparende und nach Prinzipien der

Materialkreislaufplanung konzipierte Gebäudehülle soll den Energieverbrauch auf

ein Minimum reduzieren, selbst Energie erzeugen und zugleich den sehr hohen

Anforderungen an den Schallschutz genügen.



Videos: FKN Gruppe: e-coFACE (fkn-gruppe.de)

(https://www.fkn-gruppe.de/leistungen/e-coface.html)







Erkenntnisse für Kundenprojekte zu gewinnen, das ist der Anspruch, den wir mit

unserem Neubau verfolgen. Das gilt auch für die Fassade. Sie verfügt über einen

hohen Schallschutz, braucht wenig Fläche, ist sehr energieeffizient und erzeugt

sogar selbst Energie. Solche Eigenschaften in einer Fassadenkonstruktion zu

vereinen, das ist einmalig und das gab es bislang auf dem Markt nicht. Gemeinsam

mit der FKN Gruppe haben wir das geändert", erklärt Steffen Szeidl,

Vorstandssprecher der Drees & Sommer SE.



Autobahnzubringer bedingt hohen Schallschutz für Neubau



Laut Drees & Sommer kommen bei konventionellen Konstruktionen immer dickere

Fassadenaufbauten zum Einsatz, die wertvolle Nutzfläche verbrauchen. In der

Regel wird Schallschutz durch massive und schwere Außenwandbauteile erreicht.

Für den Büroneubau OWP12 am Stadtrand von Stuttgart, in unmittelbarer Nähe zu

einem stark frequentierten vierspurigen Autobahnzubringer, erforderten

allerdings die Randbedingungen einen hohen Schall- und Wärmeschutz, durch das

schmale Grundstück aber ebenso eine möglichst schlanke und flächeneffiziente

Bauweise.



Die neue Fassade ist nur 210 Millimeter dick



Abhilfe schafft die Hochleistungsfassade, die an der Süd- und Westseite zudem

mit Photovoltaikelemente versehen wird, um Energie zu produzieren: "Indem wir

innovative Materialien verwendet haben, darunter vor allem nachhaltige

Dämmstoffe, erzielen wir ausgezeichnete Wärmedämm- und Schalldämmwerte und das

mit einer thermischen Hülle von nur 90 Millimeter Aufbau. Die bei Drees & Sommer Seite 2 ► Seite 1 von 2



