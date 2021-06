FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen Ereignissen am Nachmittag hat der Eurokurs am Donnerstag etwas geschwächelt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittag bei 1,2163 US-Dollar gehandelt und notierte damit ein wenig tiefer als in der Nacht zuvor. Der kurze Ausbruch über die Marke von 1,22 Dollar am Mittwochnachmittag hat sich damit nicht als nachhaltig erwiesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2195 Dollar festgesetzt.

Frische Konjunkturdaten aus Europa zeigten ein gemischtes Bild und wirkten sich damit unter dem Strich kaum auf den Eurokurs aus. So hatte die französische Industrie zwar ihre Produktion im April im Vergleich zum Vormonat überraschend etwas zurückgefahren. Die italienische Industrie aber weitete ihre Produktion am April deutlich aus.