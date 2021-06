Anmerkung der Redaktion: BioNTech ist der Riese unter den Impfstoff-Aktien und wirft weiterhin wahnsinnige Gewinne für Anleger ab. Doch wie wird sich der Aktienkurs in der nächsten Zeit entwickeln? In unserem brandaktuellen Sonderreport gehen wir dem auf den Grund und geben eine ausführliche Analyse der Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen.

Wohin wird es die Aktie des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech zukünftig führen? Nachdem der Kurs bereits einen Abstecher über die 200-Euro-Marke gemacht hatte, ging es danach kräftig um mehr als 10 Prozent bergab. Da dürften bereits einige Anleger in Panik geraten sein! Doch danach folgte ein starkes Comeback, was nun wieder jäh gestoppt wurde.

Wie kann es nun mit der Aktie von BioNTech weitergehen? Zuletzt hatte sich die Aktie um mehr als 15 Euro rehabilitiert, war also wieder nah dran an der wichtigen 200er-Grenze. Davon nimmt der Kurswert jedoch heute wieder sehr viel Abstand und macht den Anlegern nicht allzu viel Mut. Man sollte aber noch nicht den Kopf in den Sand stecken, denn hier kann noch viel kommen!

Dennoch ist die heutige Performance von BioNTech auf dem Aktienmarkt nicht besonders schön mit anzusehen. Wird BioNTech nun also wieder was positives abliefern oder ist die Grenze schon erreicht? Heute verliert der Kurs abermals satte 0,96 Prozent gegenüber dem Vortag. Das entspricht einem Minus von 1,90 Euro, sodass der Kurs nur noch bei 196,40 Euro steht!

