Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wurde aber zuletzt etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Grund für die derzeitige Talfahrt könnte sein, dass TUI Cruises den Kreuzfahrtstart im Hamburger Hafen absagen musste. Das könnte für Unmut bei den Anlegern gesorgt haben, denn TUI schafft es momentan mal wieder nicht, positive Schlagzeilen zu kreieren. Eine schlechte Nachricht folgt auf die andere, sodass die Anlegerstimmung mittlerweile wieder am Boden ist.

Es schien vor kurzem noch so, dass TUI mühelos über die 5-Euro-Hürde springen würde und schon bald die Marke von 6 Euro in Angriff nehmen will. Davon ist die Aktie aber mittlerweile wieder meilenweit entfernt und verliert weiter Boden unter den Füßen. Heute geht’s sogar um mächtige 1,66 Prozent nach unten, sodass der Kurs um 0,08 Euro verliert und nur noch bei 4,90 Euro steht.

Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!