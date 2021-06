Und die Leidenszeit der Aktionäre scheint sich dem Ende zuzuneigen. Der Aktienkurs der NIKOLA Corp. erholte sich in den letzten Wochen vom Tief bei 9,37 USD (am 21.04.) kräftig auf zwischenzeitlich auf im Hoch am 08.06. von 19,13 USD. Beeindruckende Ralley – auch wenn gestern die Aktie nach dem Höhenflug konsolidierte und bei 17,51 USD schloss – gesund, überfällig.

Heute macht Pablo Koziner, President Energy and Commercial bei Nikola Hoffnung auf eine Fortsetzung der guten Nachrichten – beschleunigt!

In den offiziellen Twitter-Account der NIKOLA Corp. findet sich ein Video des NIKOLA-Direktors, der genau das ausdrückt: „Nikola is working with a vision and a sense of urgency as we build on the recent announcements that exemplify the coming together of an entire industry. Watch how:“ LINK ZUM VIDEO.

Er kündigt eine Beschleunigung der Nachrichten der letzten Wochen an: Weiterer Ausbau der H2-Wasserstoffinfrastruktur, weitere Vertriebs- und Servicepartner und Vorbereitung der H2-Produktion durch Stromlieferverträge – hier lehnt sich Koziner weit vor. Und baut gleichzeitig eine Erwartungshaltung auf, die er wohl nur mit der Gewissheit der „Lieferbarkeit“ wecken wird. Gerade die verfehlte Ankündigungspolitik eines Trevor Milton sollte hier eine Lehre sein, nur noch sichere oder relativ sicher absehbare Fortschritte anzukündigen.

Spannung und mögliche Kursimpulse für die Aktie zu erwarten in den nächsten Wochen!

Wichtig für den Markterfolg der von NIKOLA favorisierten Brennstoffzellen-Trucks ist die Preisentwicklung des Treibstoffs „Wasserstoff“. Und hier gab es in den letzten Tagen im Rahmen der ENERGY EARTH SHOT -Initiative der amerikanischen Energieministerin einen kräftigen Schub, der jetzt mit Leben gefüllt werden sollte, Zur Erinnerung: Es geht darum in einer Dekade ein Kilogramm Wasserstoff zu einem Preis von einem USD herzustellen.