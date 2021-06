Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland: Brüssel stellt die Machtfrage Autor: Tichys Einblick | 10.06.2021, 12:55 | 49 | 0 | 0 10.06.2021, 12:55 | Schon vor einem Jahr rotierte das Establishment in den EU-Institutionen. Damals hatte das Karlsruher Bundesverfassungsgericht (BverfG) in seinem so genannten Gauweiler-Urteil nicht nur die Kompetenzüberschreitung der Europäischen Zentralbank (EZB) durch ihre Anleihen-Kaufprogramme gerügt, sondern auch die Richterkollegen am Europäischen Gerichtshof (EuGH). Der EuGH hatte zuvor auf einen Vorlagebeschluss aus Karlsruhe mit einer Blankovollmacht für die Der Beitrag Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland: Brüssel stellt die Machtfrage erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Oswald Metzger.

