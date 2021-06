Berlin (ots) - Talente finden und binden: Jobilla löst das Problem

Fachkräftemangel mit wenigen Klicks - jenseits von konventionellen

Stellenanzeigen, Jobportalen und Headhuntern. Die Idee: Nicht der potenzielle

Mitarbeiter durchläuft einen traditionellen Bewerbungsprozess, sondern

umgekehrt: Er prüft das Unternehmen auf seine Tauglichkeit als neuer

Arbeitgeber. In Finnland, woher Jobilla ursprünglich stammt, gehört es zu den

Top 5 der innovativsten Start-ups. Seit Kurzem revolutioniert Jobilla nun den

deutschsprachigen Recruiting-Markt.



"Die besten Mitarbeiter sind nicht auf dem Markt, sondern in festen Jobs und

denken erst an einen Wechsel, wenn sich eine gute Chance bietet", sagt Monsef

Nebelung, Teamleiter für die DACH-Region bei Jobilla. "Wir haben einen

einzigartigen Recruiting-Prozess entwickelt, mit dem wir solche passiven

Kandidaten ansprechen und darüber hinaus den Erstkontakt zum neuen Arbeitgeber

erleichtern." Die angebotene Komplettlösung ermöglicht es Unternehmen, einfach

und schnell für jede Stelle Mitarbeitende zu finden und anzuwerben. Damit sparen

Arbeitgeber Zeit und Geld.









Denn auch das Bewerbermanagement verläuft anders mit Jobilla: Beim klassischen

Bewerbungsverfahren sucht der Kandidat aktiv nach einer Stelle, etwa über

Anzeigen oder Jobportale, oder wird von Headhuntern angesprochen. Anschließend

durchläuft er einen Bewerbungsprozess, der mehrere Wochen dauern kann. Bis ein

Unternehmen den Auswahlprozess beendet, hat es die besten Kandidaten oft an

einen anderen Arbeitgeber verloren, der sich schneller entscheidet. "Über

Jobilla treffen wir eine qualifizierte Vorauswahl. Der Kandidat weiß genau, was

er von seiner neuen Firma erwarten kann. Auf diese Kandidaten kann sich der

Arbeitgeber voll konzentrieren und sie sofort zum Interview einladen, um den

besten Kandidaten für sich zu gewinnen", erklärt Nebelung. Die

Jobilla-Rekrutierungssoftware ist kostenlos. Das Unternehmen verdient an

Know-how und digitalen Headhunting-Kampagnen.



Über Jobilla



Jobilla hat ein einzigartiges System zum E-Recruiting entwickelt, mit dem

sogenannte passive Kandidaten angesprochen werden. Der automatisierte Prozess

filtert die bestgeeigneten Kandidaten heraus und erleichtert ihnen den

Erstkontakt zum neuen Arbeitgeber. Den Bewerbungsprozess kann der Personaler

mithilfe einer Software, die Jobilla kostenlos zur Verfügung stellt, steuern und

verwalten.



Modernes E-Recruiting mit Jobilla ist besonders geeignet, um Pflegekräfte,

Software-Entwickler oder Fachkräfte aus dem Baugewerbe zu finden. Gegründet im

Jahr 2015 in Finnland, ist Jobilla mittlerweile in Skandinavien, Mitteleuropa,

im Baltikum und den USA tätig und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von

2 Millionen Euro.



