WELL Health gibt die Bestellung eines neuen Chief People Officer bekannt

Vancouver, British Columbia – 10. Juni 2021 - WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) („WELL“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das sich auf die Zusammenführung und Modernisierung von klinischen und digitalen Assets im Gesundheitssektor spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass WELL vor kurzem Shane Sabatino zu seinem Chief People Officer ernannt hat.

Vor seinem Einstieg bei WELL war Herr Sabatino fünf Jahre lang als President von TELUS Employer Solutions und Vice President von TELUS Health Public Sector Canada tätig. Davor war er bei The Brick als Senior Vice-President of Human Resources für mehr als 7.000 Teammitglieder in über 250 Läden verantwortlich. Außerdem bekleidete der Experte fast zehn Jahre lang bei TELUS eine Funktion im internen Personalwesen, bevor er zu The Brick wechselte.

Hamed Shahbazi, Chairman und CEO von WELL Health, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Shane als Chief People Officer für unser Unternehmen gewinnen konnten. Die Tatsache, dass ein äußerst erfahrener Führungsexperte, der eine beachtliche Erfolgsbilanz in der Führung sehr erfolgreicher HR-Teams in kanadischen Großunternehmen vorweisen kann, nun die Agenden von WELL im Bereich Mensch & Kultur beaufsichtigt und ein erstklassiges Shared-Services-Programm im Personalmanagement für unser sich rasch vergrößerndes Team entwickelt, ist ein großer Gewinn für das Unternehmen. Shane war 25 Jahre lang im Personalwesen tätig und wird WELL bei seinen zweckorientierten Zielen im kulturellen Bereich in leitender Funktion maßgeblich unterstützen.“

Während der vergangenen fünf Jahre bei TELUS war Shane für die Umsetzung der Agenden in den Bereichen Personalwesen, Wellness und digitale Gesundheitslösungen für börsennotierte und private Organisationen in ganz Kanada tätig. Er beaufsichtigte die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der digitalen Gesundheit auf dem Gebiet der Fernüberwachung, der persönlichen Gesundheitsakte, der virtuellen Pflege sowie der Lösungen für die psychische Gesundheit zum Wohle der kanadischen Bevölkerung und des nationalen Gesundheitswesens. Herr Sabatino hat ein Bachelorstudium in Leibeserziehung und ein postgraduales Programm mit Lehrzertifikat absolviert. Außerdem nahm er an Programmen für Führungskräfte an der Harvard Business School, der University of Michigan und der University of Alberta teil.