Versus Systems bringt Shopify-App auf den Markt, um kleinen und E-Commerce-Unternehmen Prämien anzubieten Nachrichtenquelle: IRW Press | 10.06.2021, 13:00 | 56 | 0 | 0 10.06.2021, 13:00 | Versus kündigt den Beta-Test der Shopify-App an, die es kleinen und E-Commerce-Unternehmen ermöglicht, Prämien ihrer Unternehmen in Spielen, Apps, Streaming-Medien und Live-Events anzubieten LOS ANGELES (USA), 10. Juni 2021 – Versus Systems Inc. („Versus" oder „Unternehmen") (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute den Beta-Start seiner unternehmenseigenen Prämienplattform bekannt, die jetzt über eine Shopify-App zugänglich ist, und Unternehmen, die Shopify nutzen, die Möglichkeit gibt, ihre Produkte zu bewerben, mehr Kunden anzulocken und zu gewinnen sowie ihre Bekanntheit und Umsätze anhand von Prämien und Belohnungen zu steigern. Die auf Belohnungen basierende Werbe-App von Versus ermöglicht es Shopify-Partnern, ihre Shops mit der Versus-Werbeplattform zu verbinden, wo sie dann ihre Produkte, Coupons, Angebote und Produktproben Zielgruppen innerhalb einer Vielzahl von Apps, Spielen und Shows anbieten können. Die Engagement-Plattform von Versus funktioniert bereits mit einer Reihe von Spielen, Apps, Streams und Live-Events, u. a. mit den Apps mehrerer NFL-, NHL-, MLB- und NBA-Teams. Die am Beta-Test teilnehmenden Shopify-Shops können Zielgruppen ihre Produkte und Rabatte im Rahmen von In-Game-Herausforderungen anbieten, die sich Spieler erspielen. Dies entspricht der Grundidee der Plattform, dass Kunden Wahlfreiheit haben und sich Belohnungen verdienen sollen. Teilnehmende Unternehmen profitieren außerdem von Versus' dynamischer Compliance Engine, die Vorschriften und gesetzliche Richtlinien für Wettbewerbe, Werbeprämien und Werbegeschenke auf US-Bundes- und Staatenebene verwaltet. „Wir lieben Shopify. Shopifys unermüdlicher Fokus auf Menschen und darauf, Unternehmen beim Wachstum zu helfen – die Arbeit, die es leistet, um den E-Commerce für Unternehmer und Unternehmen jeder Größe besser zu machen – all das ist wirklich inspirierend. Und es funktioniert. Shopify ist ein enormer Bestandteil von 1,7 Millionen Unternehmen1 und einer weltweiten E-Commerce-Wirtschaft von fast fünf Billionen Dollar2. Wir bei Versus möchten den Millionen von Shopify-Unternehmern neue Möglichkeiten bieten, ihre Produkte mit unserer einzigartigen Prämien- und Belohnungstechnologie zu bewerben und neue Zielgruppen zu erreichen", meinte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems.







