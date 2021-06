Suresh Prabhu wechselt zu Persistent als Chief Delivery Officer für Vertikale Industrie

PUNE, Indien und SANTA CLARA, Kalifornien, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Suresh Prabhu hat sich Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) als Chief Delivery Officer für Vertikale Industrie angeschlossen. In dieser Rolle wird er für die Delivery-Organisation in den Bereichen Software & Hi-Tech, Banking Financial Services and Insurance, Healthcare and Life Sciences und Emerging Verticals verantwortlich sein.

Suresh kommt zu Persistent mit über 30 Jahren Erfahrung in digitalen Transformationsprojekten: Entwicklung neuer Produkte, Produktmodernisierung und Bereitstellung von Unternehmenslösungen. Er wechselt zu Persistent von Epicor Software, wo er für die Entwicklung und Bereitstellung von On-Premise- und SaaS-Lösungen in verschiedenen Branchen wie Fertigung, Vertrieb und Einzelhandel verantwortlich war. In früheren Positionen arbeitete Suresh in den Bereichen Retail Banking, Online-Banking, Wechselzahlungen und Handelsfinanzierung sowie in verschiedenen wachstumsstarken Produkt- und Dienstleistungsunternehmen. Suresh wird Mitglied des Führungsteams von Persistent und wird von Bengaluru, Indien, aus arbeiten.

„Wir freuen uns, Suresh in der Persistent-Familie willkommen zu heißen, während wir in die nächste Phase unserer Wachstumsreise eintreten. COVID-19 bekräftigte die Notwendigkeit für jedes Unternehmen, seine digitale Transformation zu beschleunigen und das Beste aus Cloud, Daten, Sicherheit und Industriepartnerschaften zu nutzen, während sie ihren Kunden die neuesten Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die Fähigkeiten von Persistent und unsere beträchtlichen Investitionen in Digital Engineering zeigen unser Engagement, unseren Kunden einen größeren Wert zu bieten. Die Relevanz dessen, was wir zu bieten haben, zeigt sich deutlich in unserem branchenführenden Wachstum in den letzten Quartalen. Sureshs Expertise im Bereich Digital Engineering und in verschiedenen Branchen wird dazu beitragen, unsere Fähigkeit zu stärken, unseren Kunden auf der ganzen Welt innovative Dienstleistungen und Lösungen zu liefern."

- Sandeep Kalra

Geschäftsführender Direktor und CEO, Persistent Systems

„Unternehmen müssen mehr denn je auf Digital Engineering und technologische Fähigkeiten setzen, um überragende Kundenerlebnisse zu schaffen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Möglichkeiten in den verschiedenen Branchen sind enorm und erfordern fortschrittliches Fachwissen, das Persistent in Hülle und Fülle besitzt. Ich bin begeistert, Persistent und seinem starken Führungsteam zu diesem spannenden Zeitpunkt beizutreten und freue mich darauf, meine Branchenerfahrung in das Team einzubringen."

- Suresh R Prabhu

Chief Delivery Officer für Vertikale Industrie, Persistent Systems

Mit über 13.500 Mitarbeitern weltweit ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globales Unternehmen mit über 13.500 Mitarbeitern weltweit, das globale Dienstleistungen und digitale Lösungen anbietet. Persistent Systems übernimmt für seine Kunden das Digital Engineering und die Modernisierung des Unternehmens.

