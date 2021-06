Fußball-EM bietet Sponsoren großes Ertragspotential

Noch in dieser Woche startet die Fußball-Europameisterschaft 2021. Die Sponsoren wie Adidas und Nike dürften dabei wieder einmal die Gewinner sein ...

Noch in dieser Woche startet die Fußball-Europameisterschaft 2021, welche erstmalig nicht nur in einem Gastgeberland ausgetragen wird, sondern in elf verschiedenen europäischen Ländern. Neben dem sportlichen Wettbewerb auf dem Platz liefern sich auch die Sportartikelhersteller Adidas und Nike einen Kampf um die Marktmacht, denn die populären Merchandising-Artikel verhalfen bereits in der Vergangenheit den Ausrüstern zu Rekordumsätzen. Insgesamt bietet ein solches Sportevent ein enormes Marketing-Potenzial, weswegen allen voran die Sponsoren Gewinner eines solchen Turniers sind.

Ausrüster sind die Gewinner der Europameisterschaft

Nach der pandemiebedingten Absage im vergangenen Jahr 2020 ist es bald soweit und die Fußball Europameisterschaft startet am 11. Juni. Fortan kämpfen die 24 Nationalmannschaften bis zum 11. Juli um den Einzug ins Finale, um dort Nachfolger des Titelverteidigers Portugal zu werden. Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine Europameisterschaft dezentral ausgetragen, also nicht nur in einem Gastgeberland, sondern in insgesamt elf verschiedenen Ländern.