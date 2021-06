LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 131 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Polysilizium-Preise seien weiter am Steigen und es gebe noch erhebliches Potenzial, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung von Wacker werde dem nicht gerecht, zumal sie rund 20 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre liege./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------