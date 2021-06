WPD Pharmaceuticals wird in internationales Forschungskonsortium eingeladen

Vancouver, British Columbia – 10. Juni 2021 – Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FWB: 8SV1) (das „Unternehmen“ oder „WPD“) gibt mit großer Freude bekannt, dass ihm die Mitgliedschaft in einem internationalen Konsortium von führenden Branchenexperten angetragen wurde, welches das Potenzial von AGuIX-Nanopartikeln zur Maximierung der Wirksamkeit einer Strahlentherapie erforscht. Darüber hinaus wird das Konsortium insbesondere zwei der von WPD entwickelten Wirkstoffe, WP1066 und WP1122, im Hinblick auf die Wiederherstellung der Sensitivität von Glioblastomzellen gegenüber einer Strahlentherapie untersuchen.

Das Konsortium wird von Dr. Muriel Barberi-Heyob vom Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) der Université de Lorraine in Frankreich koordiniert und hat im Rahmen des Programms EuroNanoMed III „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine“ erfolgreich Fördermittel aus dem Projekt „RXnanoBRAIN Nanoparticles to optimize the effects of radiotherapy of brain tumors: Multi-scale modeling and experimental validation“ erhalten. Zum Konsortium gehören neben Dr. Beata Pajak von WPD Pharmaceuticals das Universitätskrankenhaus Oslo (Norwegen), vertreten durch Dr. Kristian Berg, die Firma NH TherAguix (Frankreich), vertreten durch Dr. Sandrine Dufort, und die Jagiellonen-Universität in Krakau (Polen), vertreten durch Dr. Martyna Elas.

Während der dreijährigen Projektdauer wird sich das Konsortium mit der Planung und Anpassung der den Patienten verabreichten Röntgendosen befassen, um die Wirksamkeit der Strahlentherapie bei diesen schwerwiegenden Tumoren zu maximieren und gleichzeitig das angrenzende gesunde Gewebe zu schonen.

Bei diesem Projekt dienen präklinische Experimente auf unterschiedlichen biologischen Ebenen (Zellen, Gewebe und in vivo im Nagetiermodell) und die Entwicklung von Algorithmen als Grundlage. Anschließend wird eine Bewertung des therapeutischen Potenzials eines innovativen Nanopartikels durchgeführt, das aus der Entdeckung von NH TherAGuIX resultiert und sich derzeit in der klinischen Entwicklung befindet. Die Forscher werden die Komplementarität und Wirksamkeit der Energie der Strahlentherapie und der Nanopartikel (NP) im Tumorgewebe untersuchen. Ein entscheidender innovativer Schritt in diesem Projekt wird es auch sein, ein tiefgreifendes Verständnis der Auswirkungen auf die Immunantwort zu entwickeln, um das Wirksamkeitspotenzial dieser Therapie zu steuern und umfassend zu erweitern.