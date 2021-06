APA ots news: Compleo erhält Zulassung für eichrechtskonforme Ladestationen in Österreich - BILD

Innovative Technologie mit Signalwirkung für ganz Europa | Erfüllung der aktuellen Marktanforderungen des Mess- und Eichrechts in Österreich



Wien (APA-ots) - Compleo, ein führender europäischer Anbieter von Ladelösungen, hat die Zulassung für den Vertrieb seiner eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen in Österreich erhalten. Das bestätigte das österreichische Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen nun dem deutschen Greentech Unternehmen. Damit erfüllt Compleo die aktuellen Marktanforderungen des Mess- und Eichrechts in Österreich und setzt dank seines innovativen Speicher- und Anzeigemoduls (SAM) ein Zeichen, das Signalwirkung in ganz Europa haben kann. Die Zulassung ist bis Ende 2029 gültig und gilt für die AC- und DC-Produkte.