Ankura setzt internationale Expansion mit Frankfurter Büro fort

Frankfurt am Main (ots) -- Weltweite Beratungsgesellschaft folgt dem Bedarf ihrer Kunden und eröffnetZugang zum interdisziplinären und unabhängigen Beratungsansatz in Deutschland- Uwe Heim und Markus Domin bauen zunächst Forensik-Team in Frankfurt auf- Zum Jahreswechsel sollen mehr als 30 Experten vor Ort aktiv seinDie Ankura Consulting Group LLC ("Ankura"), ein weltweit tätigesBeratungsunternehmen mit Hauptsitz in New York, gab heute die Eröffnung desersten deutschen Büros in Frankfurt am Main bekannt. Gemäß derUnternehmensstrategie, Kunden mit lokalen und internationalen,hochqualifizierten Teams zu unterstützen setzt Ankura seine strategischeExpansion fort, um Kunden den Zugang zu einem multidisziplinären undunabhängigen Experten- und Beratungsangebot in einer der weltweit wichtigstenVolkswirtschaften zu eröffnen. Im Fokus des Beratungsspektrums der neuen Präsenzsteht zunächst der Bereich Forensik. Mit der Berufung von Uwe Heim und MarkusDomin hat Ankura hierzu zwei renommierte Experten für den Aufbau einesFrankfurter Teams im Bereich des pro-aktiven Risiko-Managements und derCompliance sowie für forensische Dienstleistungen und Ermittlungen gewonnen. Alsweitere Beratungsbereiche sollen die Beratung bei Konflikten undRechtsstreitigkeiten, Turnaround und Restrukturierung sowie Daten undTechnologie mit lokalen deutschen Teams ausgebaut werden. Ankura will zumJahreswechsel 2021/2022 mit einem Team von mehr als 30 Experten in Deutschlandaktiv sein.Seit der Gründung im Jahr 2014 in den USA erzielt Ankura dank seinerkollaborativen und teamorientierten Unternehmenskultur ein signifikantesjährliches Wachstum und berät mit mehr als 1.500 Professionals an weltweit 34Standorten Unternehmen bei komplexen unternehmerischen Herausforderungen in denSektoren Bau, Energie, Finanzdienstleistungen, Immobilien , Gesundheitswesensowie Konsumgüter. Die Beratungsdienstleistungen reichen von Performancefragenbis hin zur Beratung bei akuten Krisen und rechtlichen Auseinandersetzungen. Einwesentlicher Treiber für das Wachstum von Ankura ist der strukturelle Wandel imWirtschaftsprüfungs- und Beratungsmarkt mit einem weltweit steigendenregulatorischen Druck auf die etablierten Beratungsgesellschaften, der Raum füreinen neuen unabhängigen Anbieter von signifikanter Größe schafft.In Deutschland ist Ankura bereits seit mehreren Jahren in der Konflikt- undRisiko-Beratung aktiv. So ist das Unternehmen unter anderem gerichtlich bestelltworden, um die multi-Milliarden Schadensersatzzahlungen von VW anFahrzeugbesitzer im Zusammenhang mit "Dieselgate" unabhängig zu beaufsichtigen.