Compleo erhält Zulassung für eichrechtskonforme Ladestationen in Österreich (FOTO)

Dortmund (ots) - Compleo, ein führender Anbieter von Ladelösungen, hat die

Zulassung für den Vertrieb seiner eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen

in Österreich erhalten. Das bestätigte das österreichische Bundesamt für Eich-

und Vermessungswesen nun dem deutschen Greentech Unternehmen. Damit erfüllt

Compleo die aktuellen Marktanforderungen des Mess- und Eichrechts in Österreich

und setzt dank seines innovativen Speicher- und Anzeigemoduls (SAM®) ein

Zeichen, das Signalwirkung in ganz Europa haben kann. Die Zulassung ist bis Ende

2029 gültig und gilt für die AC- und DC-Produkte.



Ein wichtiger Bestandteil der E-Mobilitätswende ist das Vertrauen des

Verbrauchers in die neuen Lösungen - dazu müssen sich Nutzerinnen und Nutzer

auch beim Laden darauf verlassen können, dass nur die tatsächlich geladene

Energie abgerechnet wird. Aus diesem Grund schreibt das Eichrecht vor, dass die

Messergebnisse eines jeden Ladevorgangs jederzeit nachvollziehbar sein müssen.

Ziel ist es, dem Verbraucher eine Möglichkeit zu geben, die in Rechnung

gestellten Messwerte nach Rechnungserhalt zu überprüfen. Dies bietet dem

Verbraucher einerseits aber auch dem Charge Point Operator (CPO) und dem

E-Mobility Provider (EMP) den notwendigen Schutz und schafft die Voraussetzungen

für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung.







der Ladeinfrastruktur in Deutschland verzögert hatte, konnte sich Compleo mit

der Vorstellung der ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen als Vorreiter

auf dem deutschen Markt etablieren. Dank des innovativen Speicher- und

Anzeigemoduls (SAM®) funktionieren die Compleo Ladestationen sofort

eichrechtskonform. Die Technologie vereinfacht die Verfahren zu Freigabe und

Installation deutlich, gleichzeitig reduzieren sich Aufwand und laufende Kosten.

Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO bei Compleo, sieht bereits eine positive

Signalwirkung: "Wir sind froh, dass wir mit unserer Technologie auch Maßstäbe

für den europäischen Markt setzen können. Die Erreichung der

Eichrechtskonformität durch SAM® ist im Vergleich verblüffend einfach. Damit

können wir auch Anfragen aus anderen EU-Ländern zügig bearbeiten."



Auch in Österreich wird dieses Thema immer relevanter - der massive Anstieg an

neu zugelassenen E-Autos in den vergangenen Monaten macht den Ausbau einer

eichrechtskonformen Ladeinfrastruktur unumgänglich. So wird Österreich bis 2030

ca. 30.000 öffentliche Ladesäulen benötigen, um den Ladebedarf zu decken, ergab

eine Studie der Boston Consulting Group. Laut Gesetzgebung müssen zur Abrechnung

dienende Messwerte eichrechtskonform und für den Verbraucher überprüfbar sein.

Hier trägt das Eichrecht nicht nur dazu bei, die Akzeptanz gegenüber der

Elektromobilität zu erhöhen, sondern stärkt auch das Vertrauen der Verbraucher

in die Messwerte und eine korrekte Abrechnung. Die Zulassung seiner

eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen in Österreich ist dabei ein

bedeutender Faktor, wie auch Claus Drennig, Country Manager Compleo Austria,

weiß: "Das ist ein Schritt zu mehr Transparenz und für uns ein wichtiges

Anliegen. Denn das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist für die aufstrebende

E-Mobilitätsbranche und die Mobilitätswende ein entscheidender Erfolgsfaktor."



Pressekontakt:



Compleo Charging Solutions AG

Ralf Maushake

Leiter Marketing & Communications

E-Mail: mailto:r.maushake@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 865



Claus Drennig

Country Manager Österreich

E-Mail: mailto:claus.drennig@compleo-cs.de

Telefon: +43 676 309 701 8



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134214/4937948

OTS: Compleo Charging Solutions





