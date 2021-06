RBC belässt Axa auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa angesichts einer für französische Gastronomen vorgeschlagenen Lockdown-Entschädigungszahlung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die mit dem Vorschlag verbundenen Kosten würden aufgewogen von einer guten Entwicklung am französischen Versicherungsmarkt, die mit der Corona-Krise einher gehe, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern seien die Auswirkungen zunächst neutral. Es bleibe aber fraglich, ob die Ansprüche durch die Pandemie damit wirklich der Vergangenheit angehörten./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 02:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.