Vonovia SE: Impfstart bei Vonovia - am ersten Tag wurden rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bochum geimpft

Vonovia SE: Impfstart bei Vonovia - am ersten Tag wurden rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bochum geimpft

Impfstart bei Vonovia - am ersten Tag wurden rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bochum geimpft



- In der kommenden Woche sollen in Bochum an drei Tagen je etwa 100 Angestellte geimpft werden



- Auch in anderen Regionen wurde die Infrastruktur für das Impfen der Belegschaft geschaffen



- Hohe Impfbereitschaft bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Bochum, 10. Juni 2021 - In der Firmenzentrale des Bochumer Wohnungsunternehmens Vonovia startete heute die Impfkampagne für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In einer ersten Lieferung wurden über die betriebsärztlichen Dienste B.A.D und den TÜV rund 1.000 Impfdosen zur Verfügung gestellt. Von diesen wurden bereits am ersten Tag 80 Einheiten verabreicht, zunächst an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt.



"Seit Beginn der Pandemie tun wir bei Vonovia alles dafür, um unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Das Impfen über den medizinischen Dienst ist ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg in die Normalität. Daher freue ich mich sehr, dass wir nun starten und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Angebot machen können", sagt CEO Rolf Buch zum Start der Impfkampagne. Wie viele andere Unternehmen hofft Vonovia, dass den Betriebsärztinnen und -ärzten zeitnah weitere Impfdosen durch die Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden.



Priorisierte Gruppen und Zufallsgenerator

Vonovia ist schon länger auf die unternehmenseigene Impfkampagne durch die Betriebsärztinnen und -ärzte vorbereitet. Bereits im März wurde im Betriebsrestaurant des Unternehmens eine Teststraße zum Schutz der Belegschaft eingerichtet. Diese wurde nun innerhalb kürzester Zeit für die Corona-Schutzimpfungen umfunktioniert. In anderen Regionen wurde die Infrastruktur für die Belegschaft in den Gesundheitszentren der betriebsärztlichen Dienste und Impfstationen in Vonovia-Räumlichkeiten vor Ort bereitgestellt.