Lünendonk-Liste 2021: DATAGROUP gehört erneut zu Deutschlands führenden IT-Serviceanbietern



Pliezhausen, 10. Juni 2021. Das Marktforschungsinstitut Lünendonk & Hossenfelder hat heute die aktuelle Lünendonk-Liste. Unter den führenden IT-Dienstleistern in Deutschland belegt DATAGROUP den fünften Platz unter den Top 10 der IT-Serviceanbieter und steigt im Vergleich zu 2020 um einen Rang auf.



Für die aktuellen Listen von Lünendonk und Hossenfelder zum IT-Markt in Deutschland wurden von Februar bis April 2021 rund 80 IT-Dienstleister und etwa 140 IT-Verantwortliche anhand umfangreicher qualifizierter Fragebögen befragt. Darüber hinaus flossen die Erfahrungen der Marktforschungsexperten aus Langzeitbeobachtungen in die Studie ein. Im Gegensatz zu anderen Branchen ist der IT-Dienstleistungsmarkt in der Corona-Pandemie gewachsen. Denn in vielen Unternehmen war die Pandemie der Katalysator für notwendige und teilweise aufgeschobene Unternehmenstransformationen. Denn die Situation machte Unternehmen sehr deutlich, wie wichtig der Umstieg auf digitale Arbeits-, Kommunikations- und Vertriebsprozesse ist.



Hohe Nachfrage zeigte sich insbesondere nach Digital Workplace-Lösungen, Cloud-Migrationen, Betrieb in der Cloud und Cloud-native Softwareentwicklung sowie Programme zur Kosten- und Effizienzoptimierung durch Digitalisierung. Kunden fordern von IT-Dienstleistern ein breites, interdisziplinäres Spektrum mit einer großen Portfoliobreite um diese Entwicklung zu unterstützen.



Mit der CORBOX und den IT-Transformation-Lösungen sowie IT Solutions bietet DATAGROUP genau das benötigte umfassende Portfolio. Mit Hilfe der modular aufgebauten CORBOX unterstützt der IT-Dienstleister Unternehmen darin, die Grundlagen für die Digitalisierung zu schaffen - ob on Premises, in der Private Cloud in Deutschland, in einer Public Cloud oder in hybriden Szenarien. Erfahrene IT-Berater unterstützen mit Hilfe von Best Practices bei der Transformation bestehender Systeme hin zu effizienten digitalen Prozessen und Infrastrukturen. DATAGROUP bildet für Kunden den Maschinenraum der Digitalisierung und setzt praxisorientiert und auf Augenhöhe mit dem Kunden genau dort an, wo diese Unterstützung benötigen.