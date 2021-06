Berlin (ots) - Brände wahrnehmen, melden und bekämpfen



Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR V3a.2 "Barrierefreie Gestaltung

von Arbeitsstätten" und ASR A2.2 "Maßnahmen gegen Brände" wurden vom

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) überarbeitet und legen jetzt

auch die Belange von Beschäftigten mit Behinderungen in den Fokus.



Für das schnelle und zielgerichtete Handeln im Falle eines Brandes sind konkrete

technische und organisatorische Maßnahmen seitens des Arbeitgebers festgelegt,

wobei je nach Ausmaß der Behinderung der betroffenen Mitarbeiter insbesondere

auf Wahrnehmbarkeit, Erkennbarkeit, Erreichbarkeit und Nutzbarkeit der

Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen zu achten ist. Darauf macht der

Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) aufmerksam.





Alarmierung muss mindestens über zwei Sinne wahrgenommen werden könnenBesondere Maßnahmen bei der Alarmierung sind auf Beschäftigte mit Seh- oderHörbehinderung auszurichten. Die Richtline fordert das "Zwei-Sinne-Prinzip",welches besagt, dass der Alarm mindestens gleichzeitig visuell und akustischwahrgenommen werden muss. Gegebenenfalls sind taktile, d.h. mechanischeBerührungsreize, ergänzend einzusetzen. Zur akustischen Alarmierung bieten sichsomit Sprachalarmanlagen, Hupen und Sirenen an. Optische Signale können überhelle Blinklichter und Anzeigen auf Bildschirmen erfolgen. Für die taktileErgänzung bieten sich mobile Endgeräte mit Vibration an.Brandmelder für jeden erkennbar und erreichbarFür Sehbehinderte sind Brandmelder kontrastreich zu gestalten. Arbeiten Blindein der Arbeitsstätte, muss der Melder zudem taktil erfassbar sein. DieErreichbarkeit ist für Rollstuhlfahrer oder Kleinwüchsige gegeben, wenn dieBedienelemente in einer Höhe zwischen 0,85 und 1,05 Metern angeordnet sind.Können sich Mitarbeiter im Falle eines Notrufes zudem schlecht artikulieren oderist die Motorik eingeschränkt, sind z.B. Melder mit Sprachsteuerung oderTelefone mit Notruftaste notwendig.Grundsätzlich kommt es darauf an, möglichst rasch Hilfe herbei zu holen. Damitauch Mitarbeiter mit Behinderung aktiv Entstehungsbrände löschen können, sindhandliche Feuerlöscher mit einem geringen Gewicht an leicht erreichbaren Stellenin einer Griffhöhe zwischen 0,8 und 1,05 Metern anzubringen.Organisatorische MaßnahmenFür Seh- oder Hörbehinderte müssen die "Regeln für das Verhalten im Brandfall"sowie der Flucht- und Rettungsplan nach dem Zwei-Sinne-Prinzip zur Verfügungstehen. Bei Beschäftigten mit kognitiven Behinderungen ist zudem auf eine leichtverständliche Sprache oder Symbolik zu achten.Die Experten empfehlen grundsätzlich auch organisatorische Maßnahmen zuimplementieren. Hierzu ist eine ausreichende Anzahl eingewiesener Personen zubenennen, die bei Gefahr ihren Kollegen helfen. Um die direkte Verantwortung zustärken, bietet sich eine Patenschaft unter den Mitarbeitern an. Diese stärktnicht nur den Zusammenhalt, sondern ermöglicht auch eine rasche Reaktion imNotfall, die im Rahmen von Brandschutzübungen trainiert werden kann.Brandschutz-Fachbetriebe analysieren Gegebenheiten vor OrtDie notwendigen Maßnahmen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermittelnund mit den Beschäftigten abzustimmen. Aufgrund der Komplexität, empfiehlt essich, einen Brandschutz-Fachbetrieb sowohl in die Gefährdungsbeurteilung alsauch in die Planung und Umsetzung der Maßnahmen einzubeziehen.Brandschutz-Fachbetriebe verfügen zudem über ein breites Sortiment an modernerLösch- und Alarmierungstechnik und bieten Schulungen mit praktischenLöschübungen an. Mehr unter http://www.bvbf.dePressekontakt:Kontakt:Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf)Carsten Wege- Geschäftsführer -Brunnenstraße 15610115 BerlinTelefon: 030 - 936 228 61-0Telefax: 030 - 936 228 61-29Mail: mailto:info@bvbf-brandschutz.deInternet: http://www.bvbf.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221-42 58 12E-Mail: mailto:info@dr-schulz-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51999/4937978OTS: bvbf Bundesvb. Brandschutz-Fachbetr. eV.