Mobilität in erster Juniwoche 2021 wieder auf Vorkrisenniveau

WIESBADEN (ots) - Mobilität im Mai 2021 noch 6 % unter dem Vorkrisenwert des Mai

2019



Die Mobilität in Deutschland hat sich im Mai 2021 wieder dem Vorkrisenniveau des

Jahres 2019 angenähert. Trotz stark rückläufiger Corona-Fallzahlen und der damit

einhergehenden Lockerung von Beschränkungen blieb sie aber noch 6 % unter dem

Referenzwert des Mai 2019. Im April 2021 waren bundesweit noch 9 % weniger

Bewegungen als 2019 verzeichnet worden. In der ersten Juniwoche erreichte die

Mobilität wieder das Vorkrisenniveau. Dies geht aus einer Sonderauswertung

experimenteller Daten hervor, mit denen das Statistische Bundesamt (Destatis)

aktuelle Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie abbildet.



Feiertage: Am 1. Mai und an Christi Himmelfahrt deutlich weniger Bewegungen







Im Vergleich zum jeweiligen Feiertag im Jahr 2019 fanden am Tag der Arbeit (1.

Mai) 16 % und an Christi Himmelfahrt (13. Mai) 14 % weniger Bewegungen statt -

beide Tage sind üblicherweise sehr beliebte Ausflugstage. Am Pfingstmontag 2021

(24. Mai) war die Mobilität dagegen 4 % höher als am Pfingstmontag 2019.



Nächtliche Mobilität im Mai weiter gering - am Tag nur 4 % weniger Mobilität als

2019



In den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr war der Mobilitätsrückgang im

Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie weiterhin sehr viel stärker als am

Tag. Im Mai 2021 waren wie schon im April nachts 29 % weniger Bewegungen als

2019 zu verzeichnen. Tagsüber zwischen 6 und 22 Uhr betrug der

Mobilitätsrückgang im Mai dagegen nur 4 %. Die Mobilität am Tag lag damit näher

am Vorkrisenniveau als im April mit 7 % weniger Bewegungen als 2019.



Kalter Mai, aber geringer Wettereffekt im Vorkrisenvergleich



Mobilität hängt auch vom Wetter ab. Ein starker Wettereffekt ist beim Vergleich

des durchschnittlichen Mobilitätgeschehens im Mai 2021 mit demjenigen im Mai

2019 aber auszuschließen. Beide Monate waren vergleichsweise kalt und nass: So

war der Mai 2021 laut Deutschem Wetterdienst mit einer Durchschnittstemperatur

von 10,7 Grad Celsius der kälteste seit 2010, mit wenig Sonnenschein (165

Sonnenstunden) und besonders viel Regen (95 l/m2). Der Mai 2019 war ähnlich kühl

und regenreich (durchschnittlich 10,9 Grad Celsius, 175 Sonnenstunden und 80 l

Niederschlag pro m2). Allerdings zeigt sich der Wettereffekt an einzelnen Tagen

dennoch stark. So stieg die Temperatur laut Wetterdienst vom 8. auf den 9. Mai

2021 innerhalb weniger Stunden aus dem Frost- in den Hitzebereich, gleichzeitig Seite 2 ► Seite 1 von 2



