Kwizda Agro beschleunigt Packmittelprozess mit Fabasoft Approve

„Die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und die einfache Skalierbarkeit haben mich überzeugt. Durch die zentrale Datenumgebung befinden sich die Artworks stets auf dem neuesten Stand. Alle Partner sind zeitgerecht in die neuen Kommunikationsprozesse eingebunden, somit sparen wir immens viele Ressourcen im Labelmanagement. Die Performance ist beeindruckend, daher rollen wir den standardisierten Packmittelprozess derzeit auch in der Business Unit New Technologies für biologische Eigenprodukte aus“, erklärt Dipl.-Ing. Chris Muri, Manager Qualitätsmanagement und Compliance, Kwizda Agro GmbH.

„Es freut uns, dass wir Kzwida Agro bei der Transformation ihrer Arbeitsabläufe in zukunftstragende Workflows unterstützen konnten. Durch den neuen, digitalen Packmittelprozess wurde die Planungssicherheit bei der Herstellung der Produktverpackungen optimiert. Hier kam die Spezialisierung von Fabasoft Approve auf Anwendungsfälle mit hohen Compliance-Anforderungen voll zum Tragen“, ergänzt Andreas Dangl, Business Unit Executive für Cloud-Services bei Fabasoft.

Über Fabasoft Approve

Das cloudbasierte Standardprodukt Fabasoft Approve dient zur Verwaltung technischer Daten und Dokumente im industriellen Umfeld. Es bindet alle Projektpartner auf einer sicheren, skalierbaren und hochgradig an Kundenanforderungen anpassbaren Plattform ein. Die Erstellung und Bearbeitung von Unterlagen sowie Prüf-, Freigabe- und Genehmigungsprozesse gelingen bei deutlich reduziertem, manuellem Aufwand effizient und nachvollziehbar.

Über Kwizda Agro

Die Kwizda Agro GmbH ist einer der führenden Anbieter von Pflanzenschutzmitteln in Österreich. Die Schwerpunkte liegen einerseits im Vertrieb, andererseits in der Entwicklung moderner Produkte im Sinne eines integrierten Pflanzenschutzes. Kwizda Agro ist Teil der Kwizda Unternehmensgruppe, bestehend aus den Geschäftsfeldern Pharma, Pharmadistribution, Pharmahandel, Agro sowie Abdichtungssysteme.

Über Fabasoft

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Zahlreiche prominente Privatunternehmen aus der Industrie und Organisationen der öffentlichen Hand vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

