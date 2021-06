Novamind unterstützt medizinische Einsatzkräfte mit Therapieprotokoll auf Psychedelikabasis

Novamind und das Wholeness Center warten in den US-Bundesstaaten Utah und Colorado mit einem neuen klinischen Angebot auf

TORONTO, ONTARIO, 10. Juni 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, gibt gemeinsam mit seinem Partner, dem Wholeness Center, bekannt, dass es ein neues psychedelikagestütztes Therapieprotokoll unter dem Namen „Frontline Ketamine-Assisted Psychotherapy“ („Frontline KAP“) veröffentlichen wird, um damit den medizinischen Einsatzkräften, die während der COVID-19-Pandemie Stresssituationen und traumatischen Erlebnissen ausgesetzt waren und sind, unter die Arme zu greifen.

Das „Frontline KAP“-Therapieprotokoll wird zunächst 40 Personen aus dem Gesundheitssektor in den US-Bundesstaaten Colorado und Utah zur Verfügung gestellt. Die Aufnahme von Probanden für die erste Kohorte von 20 Teilnehmern hat bereits begonnen; die Therapie soll Ende Juni 2021 starten. Das von Dr. Scott Shannon, dem Gründer des Wholeness Center, und Dr. Reid Robison, dem Chief Medical Officer von Novamind, entwickelte „Frontline KAP“-Protokoll zielt auf die unerfüllten psychischen Gesundheitsbedürfnisse von Mitarbeitern im Gesundheitswesen ab. Die Behandlung wird im Laufe von sechs Therapiesitzungen in Kleingruppen durchgeführt, um arbeitsbedingten Stress sowie Traumata im Zuge der Covid-19-Pandemie zu verarbeiten.

Frontline KAP ist eines der ersten Therapieprotokolle, bei dem eine Therapie auf Psychedelikabasis zur Behandlung von Stress und Traumata bei dieser Personengruppe zum Einsatz kommt. In einer vor kurzem durchgeführten Medscape-Umfrage unter 7.500 Ärzten berichteten 64 % der Befragten über schwerwiegende Burnout-Symptome und 46 % über das zunehmende Gefühl der Isolierung und Einsamkeit.

„Die belastende Lebenssituation von medizinische Einsatzkräften ist nicht nur am Arbeitsplatz spürbar, sondern wirkt sich auch auf Familien und Beziehungen aus“, weiß Dr. Shannon. „Das Wholeness Center hat in Zusammenarbeit mit Novamind ein innovatives Therapieprotokoll entwickelt, um die psychischen Probleme von medizinischen Einsatzkräften zu lindern. Wir wollen denjenigen, die während einer Pandemie unter der Last der Gesundheitsversorgung leiden, rasch klinische Lösungen zukommen lassen.“