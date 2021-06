UBS belässt SHELL A auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jon Rigby

Analysiertes Unternehmen: SHELL A

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 18,6

Kursziel alt: 18,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Wenig überraschend ziehe Unternehmenschef Ben van Beurden das niederländische Gerichtsurteil in Zweifel, das den Ölkonzern zu einer beschleunigten Senkung seiner CO2-Emissionen verpflichten will, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im erholten Konjunkturumfeld hinke die Aktie der Branchenentwicklung seit Jahresbeginn weit hinterher./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 12:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 12:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.