GR Silver Mining meldet extrem hohe Silbergrade vom Plomosas-Projekt!

GR Silver Mining meldet extrem hohe Silbergrade aus dem Bohrprogramm auf dem Plomosas-Projekt. Im Erzgang La Colorado traf man auf mehr als 10 Kilo Silberäquivalent.

GR Silver Mining meldet „Monster-Bohrloch“ von Plomosas

Das Plomosas-Projekt hatte GR Silver Mining (0,67 CAD | 0,47 Euro; CA36258E1025) im vergangenen Jahr von First Majestic Silver erworben. Und es erweist sich weiterhin als Glücksgriff. Heute melden die Kanadier von der mexikanischen Liegenschaft ein echtes „Monster“-Bohrloch. So traf man in den Erzgängen von La Colorado und San Juan Meter mit 946 g/t Silberäquivalent in einer Tief von nur 170 Metern. Ein 0,65 Meter langer Abschnitt wies sogar 10.777 g/t Silberäquivalent auf, also satte 10,8 Kilo (Bohrloch: LCS21 -04). Alle weiteren Bohrergebnisse finden Sie hier sowie an dieser Stelle.