SUNfarming meldet den Abschluss der Platzierung ihrer Anleihe. Man habe das maximale Emissionsvolumen von 10 Millionen Euro erfolgreich platzieren können, teilt das Solarenergie-Unternehmen aus Erkner am Donnerstag mit. Mit dem frischen Geld aus der Anleihe, die bereits seit dem vergangenen Jahr an der Frankfurter Börse gehandelt wird, will SUNfarming neue Projekte entwickeln und Solarprojekte in Deutschland vorfinanzieren. Das 2025 ...