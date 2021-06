Der Zock-Zirkus an der Börse in marktengen und teils insolventen Werten wie der Aktie von windeln.de oder unter anderem auch Nanogate und Air Berlin, der seit Tagen zu sehen ist, hat nun die BaFin auf den Plan gerufen. Die Behörde, der die Finanzmarktaufsicht obliegt, warnt Anleger und rät zur Vorsicht.„Die BaFin rät allen Anlegern, die in den sozialen Medien gemachten Angaben mit Hilfe anderer Quellen sehr genau zu ...