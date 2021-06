Seite 2 ► Seite 1 von 2

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Group-IB, ein globales Unternehmen fürBedrohungsjagd und gegnerzentrierte Cyber-Intelligenz, das sich auf dieUntersuchung und Verhinderung von Hightech-Cyberkriminalität spezialisiert hat,hat eine umfassende Analyse von Betrugsfällen auf globaler Ebene veröffentlicht.Insgesamt macht der Betrug 73 % aller Online-Angriffe aus: 56 % sind Scams(Betrug, der dazu führt, dass das Opfer freiwillig sensible Daten preisgibt) und17 % sind Phishing-Angriffe (Diebstahl von Bankkartendaten). Durch den Einsatzvon patentierten Digital Risk Protection (DRP) Technologien entdeckten dieExperten von Group-IB über 70 Betrügergruppen , die nur in einem derbetrügerischen Schemata, Classiscam, eingesetzt werden, von denen 36 auf Europaabzielen. Es wurde festgestellt, dass allein Classiscam-Bedrohungsakteure ineinem Jahr Benutzer um 7,75 Millionen Euro betrogen haben.Am 10. Juni, während der Digital Risk Summit 2021 Online-Konferenz (Amsterdam),präsentierte Group-IB seine Forschungen zu verschiedenen betrügerischenMachenschaften, die dank neuronaler Netzwerke und ML-basierter Scorings desGroup-IB Digital Risk Protection Systems (https://www.google.com/url?q=http://www.group-ib.com/digital-risk-protection.html?utm_source%3Dactive%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dreferral&source=gmail-html&ust=1623309564939000&usg=AFQjCNGq4qkmydIzO1Mt6GCpHIX6QuNaMw) gewonnen wurden. Group-IB stellte außerdemScam Intelligence vor, eine Technologie zum Aufspüren von Betrügern, die denGrundstein für DRP, die firmeneigene Lösung, gelegt hat. In einem Jahr hat dasSystem dazu beigetragen, 363 Millionen Euro für Unternehmen imasiatisch-pazifischen Raum, in Europa und im Nahen Osten einzusparen, indempotenzielle Schäden verhindert wurden.Die Zahl der von Group-IB in Europa im Jahr 2020 aufgedeckten Scam- undPhishing-Verstöße stieg um 39 % im Vergleich zum Vorjahr. Die von DRPdurchgeführten Untersuchungen der weltweiten Betrugsaktivitäten vonBedrohungsakteuren halfen bei der Kategorisierung von Betrugsschemata, wobeiüber 100 grundlegende Schemata und deren Modifikationen entdeckt wurden. Beieinem Schema mit gefälschten Markenkonten auf sozialen Medien (typisch für denFinanzsektor) waren beispielsweise im Jahr 2020 durchschnittlich über 500gefälschte Konten pro Bank betroffen. Versicherungsunternehmen weltweit leideninzwischen unter Phishing. Im vergangenen Jahr wurden im Durchschnitt über 100Phishing-Webseiten pro Versicherer erstellt.Im Jahr 2020 zielte eine mehrstufige Betrugsmasche namens Rabbit Hole (https://www.google.com/url?q=https://www.group-ib.com/media/rabbit-hole-sg/&source=gmail-