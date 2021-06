EnerKíte GmbH: Brandenburg präsentiert auf der Expo 2020 Dubai den Game Changer der Windenergie

- Flugwindkraftanlagen als Booster für die Windenergie

- Massive Investments in die Entwicklung neuer Technologien erforderlich

- EnerKíte repräsentiert Brandenburg im Deutschen Pavillon auf der Expo 2020 Dubai



Potsdam, 10. Juni 2021. Der 15. Juni ist der Internationale Tag des Windes - ein Datum, um auf die nicht ausgeschöpften Potenziale der Windkraft und Herausforderungen für die Energiewende hinzuweisen. Damit die Dekarbonisierung der Gesellschaft gelingt, muss sich das Angebot an günstigem und grünem Strom weltweit dramatisch erhöhen. Durch den Ausbau der existierenden Technologien ist das jedoch kaum zu schaffen. Deshalb sind enorme Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien alternativlos.



Allein um den heutigen Stromverbrauch in Deutschland bis 2030 zu 100 Prozent durch Erneuerbare Energien abzudecken, wäre eine Verdopplung der installierten Leistung von heute jeweils rd. 50 GW Photovoltaik und Windenergie sowie ein massiver Ausbau der Netze und Speicher erforderlich. Die Reiner Lemoine Stiftung hat prognostiziert, dass der deutsche Stromverbrauch bis 2035 von aktuell rd. 600 Terrawattstunden auf 1.650 Terrawattstunden steigen wird. Allein der vollständige Umstieg auf die E-Mobilität erhöht laut Kieler Institut für Weltwirtschaft den Strombedarf um fast 20 Prozent. Klimaschonend ist das aber nur, wenn der Strom auch nachhaltig erzeugt wird.

Der Ausbau von Photovoltaik und Windenergie kommt anstelle der notwendigen 15 bis 20 GW nur schleppend mit 2 GW pro Jahr voran. Die Gründe: Langwierige Genehmigungsverfahren, fehlende Anreize und sinkende Akzeptanz bei den Anliegern. Ferner müssten je Kilowatt (Leistung, die ein Mensch braucht, der mit Windenergie versorgt werden soll) grob eine Tonne Beton und Stahl verbaut werden, eine enorme Kraftanstrengung und Umweltbelastung. Weltweit ist deshalb das Potenzial für die Energiegewinnung, die im Wind steckt, durch die heute verwendete Technologie nur zu einem sehr geringen Bruchteil ausgeschöpft.