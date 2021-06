Auch wenn er einen Rücksetzer im Sommer für möglich hält, sind Aktien für Analyst Folker Hellmeyer weiter das Investment der Wahl. Denn die Rahmenbedingungen sprechen für ihn eine klare Sprache: "Die Wirtschaft ist top!"

BÖRSENFUNK-Moderatorin Beate Hoffbauer hat sich diese Woche Solvecon-Chefanalyst Folker Hellmeyer ins Studio eingeladen. Seine Botschaft: Trotz historischer Börsenrekorde und Inflationssorgen bleiben Aktien langfristig die besten Anlage.

"Das Chancen-Risiko-Profil ist so ausgeprägt, dass es für weitere Gewinne an Aktienmärkten spricht". Aktien bieten einen guten Inflationsschutz. Denn: "Aktien sind Realwerte", so Hellmeyer.