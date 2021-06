DZ BANK belässt AIXTRON auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron nach dem angehobenen Ausblick des Zulieferers für die Halbleiterindustrie von 22 auf 25 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Die Erhöhung des Ausblicks an sich sei keine große Überraschung, dagegen aber das Ausmaß der Anpassung, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die bisherigen Konsensschätzungen seien damit nun viel zu gering. Er habe nun seine Umsatz- und Ertragsschätzungen angepasst./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 13:47 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 13:56 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.