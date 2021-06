(Im 1. Absatz, 5. Satz, wurde korrigiert: "Für das nachträgliche Erstellen eines digitalen Nachweises würden viele Bundesländer in diesen Tagen damit beginnen")



BERLIN (dpa-AFX) - Der neue digitale Corona-Impfnachweis soll jetzt in Deutschland schrittweise starten. Nach einer Testphase werden sich nun nach und nach Impfzentren, Praxen und Apotheken anschließen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin sagte. "Aber nicht alle sind heute oder morgen schon angeschlossen." Ziel sei, dass bis Ende Juni die Anwendung namens "CovPass" für alle Interessenten zu Verfügung stehe. Für das nachträgliche Erstellen eines digitalen Nachweises würden viele Bundesländer in diesen Tagen damit beginnen, per Post einen QR-Code nach Impfungen in Impfzentren zu verschicken. Den Code kann man dann mit dem Smartphone einscannen.