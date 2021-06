Medios AG hält erfolgreiche Hauptversammlung 2021 ab - Corporate Governance im Fokus

Aufsichtsratsvergrößerung: Dr. Anke Nestler als viertes Mitglied gewählt

Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat gebilligt sowie neues Genehmigtes Kapital 2021 für Wachstumsfinanzierung geschaffen

Prüfungsausschuss sowie Vergütungs- und Nominierungsausschuss gebildet

Berlin, 10. Juni 2021 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, hat heute erfolgreich ihre virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2021 abgehalten. Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten wurden mit deutlicher Mehrheit gefasst. Insgesamt waren rund 74 % des Grundkapitals vertreten. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten unter anderem Corporate Governance-Themen wie die Vergrößerung des Aufsichtsrats von drei auf vier Mitglieder sowie die Billigung der zukünftigen Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat. Zudem stimmte die Hauptversammlung der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zu. Alle Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Medios AG unter https://medios.ag/investor-relations/hauptversammlung verfügbar. Im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat in seiner ersten Sitzung als vierköpfiges Gremium aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss sowie einen Vergütungs- und Nominierungsausschuss bestellt. Dabei handelt es sich um zweiköpfige, sogenannte nicht-beschließende Ausschüsse.

Matthias Gärtner, CEO und CFO der Medios AG: "Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären ganz herzlich für ihr großes Vertrauen. Mit den von der Hauptversammlung und dem Aufsichtsrat beschlossenen Maßnahmen setzen wir ein deutliches Zeichen in Sachen guter Unternehmensführung. Die heutige Zustimmung zu allen Beschlüssen legt das Fundament, unseren Wachstumskurs auch durch weitere Übernahmen erfolgreich fortzusetzen und als führender und starker Partner weiterhin eine wichtige Aufgabe im Bereich Specialty Pharma wahrzunehmen."