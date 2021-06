Weixin macht Van Gogh Museum fit für die „neue Normalität"

Weixin baut Partnerschaft mit dem Van Gogh Museum aus und erfindet die Zukunft der weltweiten Museen neu

SHENZHEN, China, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Das Van Gogh Museum startet sein offizielles „Weixin Mini Programm", eine One-Stop-Plattform, die es Weixin-Nutzern auf der ganzen Welt ermöglicht, per Mobilgerät eine Reise in die Welt von Vincent van Gogh zu unternehmen. Erst vor zwei Jahren hat das Van Gogh Museum seinen offiziellen Weixin-Account ins Leben gerufen, um sich mit Kunstliebhabern in China zu verbinden. Das neue Mini-Programm erweitert diese Weixin-Präsenz und bietet mehr Möglichkeiten, Menschen mit Van Goghs Leben und Werk zu inspirieren. Außerdem bietet es dem Museum ein neues Medium, um mit Kunstliebhabern und zukünftigen Besuchern in Kontakt zu treten.

Museen sind wichtige Institutionen, die den kulturellen Austausch fördern und das kulturelle Verständnis zwischen den Völkern im eigenen Land und auf der ganzen Welt bereichern. Obwohl Museen aufgrund der COVID-19-Pandemie gezwungen waren, ihre Türen zu schließen, hat sich Weixin weiterhin dafür eingesetzt, die Branche bei der digitalen Transformation zu unterstützen und ihr Engagement für Museumsbesucher aufrechtzuerhalten.