Dublin (ots) -



- Stripe Tax ermöglicht Unternehmen ab sofort die automatische Berechnung und

Erhebung der Mehrwertsteuer in mehr als 30 Ländern

- Zwei Drittel aller Unternehmen empfinden die Einhaltung von Steuervorschriften

als Hindernis für ihr Wachstum; die Mehrheit würde mehr Produkte einführen und

in weitere Länder expandieren, wenn die Einhaltung der Vorschriften einfacher

wäre

- Stripe Tax wurde in Stripes Entwicklungszentrum in Dublin entwickelt



Die Payment-Plattform Stripe stellt heute das Produkt Stripe Tax vor. Mit Stripe

Tax können Unternehmen eine wichtige Barriere für ihre globale Expansion

überwinden: die komplexen internationalen Steuerrichtlinien. Das Produkt

ermöglicht Unternehmen die automatische Berechnung und Erhebung der

Mehrwertsteuer in über 30 Ländern. Unternehmen können genau einsehen, bei

welchen Gütern und Dienstleistungen Steuern in welcher Höhe erhoben werden

müssen, und bekommen umfassende Berichte für ihre Steuererklärung erstellt.









Unterstützung bei der Einhaltung von Steuerrichtlinien gehört schon seit Jahren

zu den häufigsten Produktwünschen der Kunden von Stripe. Digitale und physische

Waren werden in jedem Land unterschiedlich besteuert. Die Steuervorschriften

ändern sich zudem immer wieder und unterscheiden sich in ihren feinen Details

und Ausnahmen. Beispielsweise variiert der Steuersatz für Tickets für ein und

dasselbe Webinar erheblich - je nachdem, ob es sich um ein Live- oder ein

aufgezeichnetes Webinar handelt, wo sich der Käufer bzw. die Käuferin befindet

und ob es sich dabei um eine Privatperson oder ein Unternehmen handelt.



In einer Stripe-Studie

(https://go.stripe.global/rs/072-MDK-283/images/Synchronising%20Europe.pdf) aus

dem vergangenen Jahr gaben zwei Drittel der befragten europäischen Unternehmen

an, dass die Einhaltung der internationalen Steuervorschriften ihr

internationales Wachstum verlangsame. Eine Mehrheit der Befragten sagte darüber

hinaus, dass ihr Unternehmen mehr Produkte auf den Markt bringen und in mehr

EU-Länder expandieren würde, wenn es von diesem Aufwand befreit wäre. Sie

prognostizierten Umsatzsteigerungen von 30 Prozent, wenn die Komplexität der

Verwaltung der Mehrwertsteuer gelöst werden könnte.



Automatisiertes Steuermanagement "Made in Europe"



Stripe Tax wurde federführend in Stripes Entwicklungszentrum in Dublin

entwickelt. Die Funktionen umfassen:



- Steuerberechnung in Echtzeit: Durch die Bestimmung des Standorts der Endkunden

und des verkauften Produkts bzw. der verkauften Dienstleistung berechnet und



