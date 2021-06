3B Consulting gründet Private Label Portal, um den Private Label-Markt zu revolutionieren

Private Label Portal ist die Idee von Herrn Marc Buchholz, einem Unternehmer mit mehrjähriger Erfahrung in der Fertigungsindustrie und dem Private-Label-Markt. Mit einem Finger am Puls der Zeit erkannte er die Notwendigkeit und Nachfrage nach diesem unschätzbaren Service, der auf dem Private Label-Markt fehlte, und nach acht Monaten Entwicklung und Feinabstimmung hat er dieses intuitive und einfach zu bedienendes Online-Tool eingeführt.

Private Label-Marken machen in immer mehr Ländern, wie unter anderem Deutschland, Spanien, Großbritannien, fast oder mehr als 50 % des Marktanteils aus - da der US-Dollar-Umsatz von Private Label-Marken weiterhin den nationalen Markenumsatz übertrifft und ein jährliches Wachstum von 5,8 % verzeichnet, verglichen mit 1,5 % bei nationalen Marken, in den letzten zehn Jahren. Immer mehr Einzelhändler setzen stark auf die Entwicklung oder Erweiterung ihres Private Label-Produktportfolios, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Nettogewinne (über 30%) bieten Margen und stärken die Kundenbindung. Einzelhändler müssen nicht nur auf die wachsende Nachfrage nach Handelsmarkenprodukten reagieren und sich anpassen, sondern auch mit den jüngsten Entwicklungen und Trends in den Einzelhandelskanälen und globalen Märkten Schritt halten. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigte, dass 93% der weltweiten Kunden auf gemeinsame Anstrengungen von Marken drängen, um ESG-Ziele zu unterstützen. Der Markt für pflanzliche Fleischalternativen wird voraussichtlich bis 2022 allein in den USA 10 Milliarden US-Dollar erreichen. Premiumisierung" von Handelsmarkenprodukten, um mit nationalen Marken zu konkurrieren. Einzelhändler, die von umständlichen und veralteten Kommunikations- und Kooperationsprozessen zwischen Herstellern und Kunden belastet sind, haben es schwer, sich an diese neumodischen Markttrends anzupassen und müssen Wege finden, um mit Herstellern zusammenzuarbeiten effizienter und agiler.

Um den Weg für eine effiziente Zusammenarbeit zu ebnen und die geschäftliche Agilität zu erhöhen, können sich Kunden und Hersteller aus allen Teilen der Welt, die eine Vielzahl von Produkten herstellen und verkaufen, beim Private Label Portal anmelden (für einen begrenzten Zeitraum profitieren Sie von den Einführungsrabatte), definieren Sie wichtige Produktdetails, ihre allgemeinen Produkteigenschaften, Produktionskapazitäten, Produktanforderungen und spezifizieren Sie ihre Anfrage, und überlassen Sie den Rest dem Team von erfahrenen Branchenexperten der 3B. Das Private Label Portal-Team nutzt alle verfügbaren Marketing- und Vertriebskanäle, um Kunden und Hersteller mit den richtigen Partnern zusammenzubringen.

Um mehr über das Private Label Portal zu erfahren, besuchen Sie: 3B Private Label Portal (private-label-portal.com)

