Und es kommt Schwung in die Aktivitäten Plug Powers: Nachdem letzte Woche Plug Power eine Ausschreibung für den Umbau der Pariser Flughäfen zu Wasserstoff-Hubs gewinnen konnte, legte man einen Gang zu und machte aus dem Renault MoU ein Unternehmen namens HYVIA, das bereits Ende des Jahres mit der Auslieferung seiner FCV-Leicht-LKW beginnen wird. Und heute dann nächster Baustein:

Plug Power bestimmt H2-Produktionsstandort Nummer 4 für das US-weite Netzwerk: Camden County in Georgia schliesst die Lücke

Heute wurde es amtlich: Plug Power wird in Camden County, Georgia, eine Wasserstoffproduktionsstätte für die Versorgung des Südostens der USA errichten. Damit wird die gesamte Ostküstenregion bereits abgedeckt. Mit einer Kapazität von täglich 15 Tonnen grünen Wasserstoffs will man die erwartete Nachfrage von Logistikdienstleistern, brennstofffzellenbetriebenen Fahrzeugflotten und industriellen Anwendungen bedienen.

Investitionssumme 84 Mio USD – Produktionsbeginn 2022 – und alles „grün“

Und das Werk in Camden County soll im Mittelpunkt von Plug Powers grünem Wasserstoffnetzwerk liegen. Durch die Nähe des Standortes zur Interstate 95 (I-95), die Haupt-Nord-Süd-Route der Ostküste, ist eine zentrale Position gesichert: Für industrielle und kommerzielle Zentren und insbesondere die bereits bestehenden wichtigen Kunden wie Home Depot und der Southern Company.

“With this hydrogen production plant, we are expanding our green hydrogen network to provide zero-emissions fuel to customers in Georgia and across the Southeast,” sagt Andy Marsh, CEO von Plug Power. “Investing in Camden County is the right choice to support Plug Power’s continued growth.”

