Compleo Charging Solutions kommt bei der Expansion in Richtung Österreich voran. Man habe in dem Land vom zuständigen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen nun die Zulassung für den Vertrieb der eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen für Elektroautos erhalten, teilen die Dortmunder am Donnerstag mit. „Die Zulassung ist bis Ende 2029 gültig und gilt für die AC- und DC-Produkte”, so Compleo - damit erfülle man die ...