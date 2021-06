Jens Martin Hoyer als Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes bestätigt / Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes verlängert Vertrag des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden

Berlin (ots) - Der Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes hat Jens Martin Hoyer amDonnerstag (10. Juni) als Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes desAOK-Bundesverbandes bestätigt. Hoyer, der seit Mai 2016 als Stellvertreter desVorstandsvorsitzenden Martin Litsch amtiert, wurde vom Aufsichtsrat einstimmigfür weitere sechs Jahre in den Vorstand gewählt. Der Vertrag des 53-Jährigenwurde damit schon vor dem eigentlichen Ablauf im Jahr 2022 um sechs weitereJahre verlängert. Der studierte Volkswirt Hoyer ist im AOK-Bundesverband für dieBereiche Finanzen, Markt sowie Personal und Organisation zuständig."Als erfahrener GKV-Experte hat Jens Martin Hoyer die strategischeWeiterentwicklung der AOK-Gemeinschaft in den letzten Jahren entscheidendgeprägt und vorangebracht. Diese Erfolge unter durchaus schwierigen politischenRahmenbedingungen wollen wir mit der vorzeitigen Vertragsverlängerunghonorieren", sagt Volker Hansen, alternierender Aufsichtsratsvorsitzender fürdie Arbeitgeberseite. Knut Lambertin, alternierender Aufsichtsratsvorsitzenderfür die Versichertenseite, ergänzt: "Mit dieser Personalentscheidung schaffenwir personelle Kontinuität im Geschäftsführenden Vorstand desAOK-Bundesverbandes. Wir freuen uns, dass Jens Martin Hoyer seine erfolgreicheArbeit im AOK-Bundesverband in den nächsten Jahren fortsetzen wird."Jens Martin Hoyer leitete von 1999 bis 2002 zunächst den BereichKrankenhausverhandlung im AOK-Bundesverband. Danach koordinierte er dieEntwicklung der Disease-Management-Programme für chronisch kranke Versicherte.Ab 2002 steuerte er als Geschäftsführer Change Management diverseFusionsprozesse und Konsolidierungsprojekte im AOK-System und verantwortete dasHaftungs- und Risikomanagement des Verbandes. 2008 wechselte Hoyer zur TechnikerKrankenkasse nach Hamburg, wo er die Leitung der BereicheUnternehmensentwicklung und Controlling übernahm. Im Jahr 2016 kehrte er dannzum AOK-Bundesverband zurück, wo er das Amt des stellvertretendenVorstandsvorsitzenden antrat.Jens Martin Hoyer hat in Münster Volkswirtschaft studiert. Er ist verheiratetund hat zwei Kinder.Hinweis für die Redaktionen: Ein Foto von Jens Martin Hoyer finden Sie zumDownload in unserem Bilderservice:https://aok-bv.de/presse/bilderservice/?id=2128&unterid=2166Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: mailto:presse@bv.aok.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8697/4938374OTS: AOK-Bundesverband